Történelmi áradásra készülnek Franciaországban, kiadták a vörös riasztást

Franciaország nyugati részén több évtizede nem tapasztalt árvízre készülnek, miután az országot is elérték az Éowyn, a Herminia és az Ivo nevekre keresztelt viharok. Az áradás két régiót veszélyeztet, Normandia és Bretagne megyéire is vörös riasztást adtak ki a további várható esőzések miatt, miközben két ember már életét vesztette, számolt be róla a Le Parisien.

Rennes város polgármestere szerint az elmúlt 40 év legsúlyosabb áradásával néznek szembe, több száz embert ki kellett telepíteni az otthonaikból. Nathalie Appéré hozzátette, összesen csaknem 15 ezer ember is bajba kerülhet az esőzések miatt.

A városvezető szavait megerősítette Francois-Noel Buffet belügyminiszter, aki arról beszélt a helyszínen, hogy „ez egy teljesen kivételes helyzet, amely egyértelműen túlmutat mindenen, amit valaha is láttunk a franciaországi árvizeket illetően”. Buffet később az X-en jelentette be, gyorsított eljárásban kezdeményezi, hogy nyilvánítsák természeti katasztrófa sújtotta területté az érintett régiókat.

En déplacement en #Ille-et-Vilaine ce matin, j’ai contasté l’ampleur des dégâts causés par les #inondations sur le territoire. Face à cette situation exceptionnelle, j’ai décidé d’enclencher la procédure accélérée de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. #CatNat pic.twitter.com/cxXzf19ARP — François-Noël BUFFET (@fnb_officiel) January 28, 2025

Már nincsen fűtésünk, se villanyunk. Derékig érő vízben ébredtünk

– számolt be a súlyos helyzetről három fiatal helyi munkás, akiknek az otthonát elöntötte a víz. A férfiaknak az ablakon kellett kimászniuk, hogy kimeneküljenek a víz elől, majd egy helyi kebabosnál találtak menedéket.

A bretagne-i Ille-et-Vilaine megyében lehet a legsúlyosabb a helyzet, a területen ugyanis számos folyó megy keresztül, valamint mocsarak és egy csatorna is található itt. A Nantes–Brest-csatornán kedden este a vízszint 525 milliméterre emelkedett, ez a szám az 1995-ös árvíz idején 556 volt. A francia meteorológia szolgálat közben arról tájékoztatott, hogy Rennes városában soha nem mértek ennyi csapadékot januárban, amióta 1944-ben megnyitották a mérőállomást.