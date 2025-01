Negyvennyolc évesen meghalt egy ismert onkológus szakorvos, Holló Gergely

A gyászhírt Korodi Attila polgármester közölte még kedden, azt írta: „Nagy veszteség érte ma a csíki- és a csíkszeredai közösséget, eltávozott közülünk Pro Urbe díjas orvosunk, dr. Holló Gergely onkológus”.

Felidézte, hogy Holló Gergely 1976-ban született Csíkszentimrén, és 2006-ban végezte el a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet, majd 2008 október elején kezdett el dolgozni a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, rezidens orvosként. Onkológus szakorvosként 2014 januárjától tevékenykedett az onkológiai osztályon. 2017 és 2022 között az osztályvezetői teendőket is ellátta.

Az orvostudományt alázattal gyakorolta, tisztelve a beteget és a hozzátartozót is. Köszönjük, doktor úr! Pihenésed legyen csendes, emléked áldott!

– írta a polgármester.

Van, „amikor nincs visszaút, akkor fel kell készülni a meghalásra”

A fentieken túl a romkat.ro római katolikus portál azt is megjegyezte, hogy Holló Gergelyt 2024 decemberében Pro Urbe díjjal tüntette ki a csíkszeredai városvezetés. „Nemcsak orvosként, hanem hívő emberként állt betegei mellett, megértéssel és empátiával kezelte a hozzátartozót is, valamint munkatársait, kollégáit” – írták róla, hozzátéve azt is, hogy Holló Gergely ismeretterjesztő, egészségtudatosságra nevelő és tudományos előadásokat is tartott és ezek közül volt például olyan, amely nyomtatásban is megjelentek egy tanulmánykötetben.

Cikkükben idézték is az egyik előadását is. A portál szerint Holló Gergely a gyergyószentmiklósi Szent István-templomban 2023. november 17-én a rákos betegségekről tartott előadásában mondta azt, hogy:

Aki beteg, élje az egészséges ember életét, ne Istentől várja a csodát, tegyen, hogy Isten segíthessen. Megbocsátani, megbékélni azzal, ami történt, lerakni a terheket, tanulni az önszeretetet és a hálaadást. Mert amit adok, azt kapok. A betegnek nem biztos, hogy a túlélés a legjobb. Nem az életet kell meghosszabbítani, hanem az életminőséget javítani, és amikor nincs visszaút, akkor fel kell készülni a meghalásra.

A közösségi médiában sokan elbúcsúztak Holló Gergelytől egy-egy Facebook-posztban, többek közt a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem is így tett (miután Holló Gergely a kollégájuknak, Holló Lászlónak az öccse volt, és az egyetem szerint 5 évet Kolozsváron is élt és részt vett a város közösségi életében). „Dr. Holló Gergely személyében szeretett, kiváló orvostól búcsúzunk, akinek tudása, életvitele, embersége és súlyos betegségben” szenvedő pácienseihez „való viszonyulása is példaértékű számunkra” – írták.

Parászka Boróka erdélyi magyar újságíró szintén megemlékezett, és felidézte, hogy egy onkológiai témájú riportsorozatában is közreműködött Holló Gergely. Mint írta, a problémával kapcsolatban rengeteg beszélgetést lefolytatott, és hozzátette: „A legkészségesebb interjúalanyom a csíkszeredai városi kórház onkológusa volt. Azonnal átlátta a téma fontosságát, értette, hogy a teljes onkológiai ellátásról, mint rendszerről beszélni – életet menthet.” Az újságíró szerint Holló Gergely türelmesen, részletesen elmagyarázott mindent, amit lehetett, és javaslatokkal, további kontaktokkal is segített neki a cikk megírásához.

„Végtelenül humánus, türelmes és pontos volt. Tudta, hogy életeket bíznak rá, és ebben a közös munkában is felelősséggel kell eljárnia. Tegnap, 48 évesen évesen belehalt súlyos betegségébe. A riport utótörténetéhez tartozik, hogy nagyon sok, akkor követett beteg végül kiutat talált magának. Nem a riport miatt, hanem a szemlélet miatt, hogy járható kezelési útvonalakat kell találni” – írta Parászka Boróka, aki szerint Romániában azóta valamelyest javult a helyzet, „de még mindig rengeteg a behozni való, és még mindig rengeteg a magányosan küzdő beteg”. Majd úgy összegzett:

Holló Gergely egy kisváros, egy hátrányos térség kitartó orvosa volt. Ma már egyre ritkább, hogy orvosok munkájukkal és habitusukkal is elismerést, ismertséget szerezzenek. Ő egyike volt ezeknek az alázattal és emberséggel dolgozó köztiszteletben álló személyiségeknek. Korai halála sokakat, engem is, végtelenül lesújt.

A BBTE által megosztott gyászközlemény szerint Holló Gergely temetése február 1-jén, szombaton 12 órakor lesz a csíkszeredai Kalász negyedi temetőben. A résztvevőket arra kérték, hogy egyszerű főhajtással fejezzék ki részvétüket Holló Attila felesége, két kislánya és testvérei, rokonai, barátai, ismerősei számára.