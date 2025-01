Ketyeg a végítélet órája, figyelmeztetést küldtek a világ összes vezetőjének

„Nyolcvankilenc másodperc múlva éjfélt üt a végítélet órája: az emberiség még sohasem volt ilyen közel a globális kataklizmához” – jelentette be kedden a végítélet óráját (Doomsday Clock) működtető tudóscsoport keddi sajtótájékoztatóján Washingtonban. A tudósok többek között az Ukrajnában zajló háborút, a mesterséges intelligencia katonai célú felhasználását és az éghajlatváltozást nevezik meg legfőbb veszélyforrásokként a világra.

A Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) által évente frissített időpont 2023-ban és 2024-ben akkori rekordot döntve mindössze 90 másodpercre került az éjféltől, ami most egy másodpercet ugrott előre. Daniel Holz, a csoport vezetője elmondta, hogy bár az idén felsorolt okok tavaly is létező jelenségek voltak, azonban a világnak nem sikerült megfelelő haladást elérnie az ellenük folytatott küzdelemben – írja az MTI.

Az óra 89 másodpercre történő átállítása figyelmeztetés a világ összes vezetőjének

– fogalmazott Holz, aki szerint az Ukrajna elleni orosz támadás, főként a nukleáris fenyegetőzések „nagyon aggasztóak”. A tudós kitért a közel-keleti válságra is, reményét fejezve ki, hogy a Gázai övezetben dúló harcokat leállító fegyverszünet tartós lesz. Lehetséges válsággócként Tajvant és Észak-Koreát is megemlítette, szerinte ugyanis ezeken a helyszíneken is bármikor átcsaphat a helyzet nukleáris konfliktusba.

Holz aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligenciának a harctéren való megjelenése miatt, illetve a mesterséges intelligencia által gyakoribbá váló hamis információktól is óvott. Emlékeztetett arra is, hogy a tavalyi év volt a feljegyzések kezdete óta a legmelegebb év a bolygón, hozzátéve, hogy bár történt előrelépés a nap- és szélenergia hasznosításában, úgy vélte, az emberiségnek többet kell tennie, ha el akarja kerülni az éghajlatváltozás legrosszabb hatásait.

A végítélet óráját a Bulletin of the Atomic Scientists, egy független nonprofit szervezet hozta létre, miután aggodalmat váltott ki a második világháború alatt a világ első nukleáris fegyvereit kifejlesztő Manhattan-tervben részt vevő amerikai tudósok körében. Az órát 1947-ben hozták létre, hogy egyszerű módon bemutassák az atomháború által a Földre és az emberiségre jelentett veszélyt.

A kezdeti években főként az atombomba újbóli bevetésének valószínűségét vette figyelembe, napjainkban azonban nemcsak a nukleáris armageddon, hanem a klímaváltozás, a vegyi fegyverkezés, a biotechnika és a mesterséges intelligencia által jelentett fenyegetést is figyelembe veszi.

Ennyivel állt a végítélet órájának mutatója éjfél előtt az elmúlt évek során: