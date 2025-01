Romló egészségi állapotára hivatkozva Harvey Weinstein könyörgött a bírónak tárgyalása előbbre hozásáról

Harvey Weinstein egykori amerikai filmproducer romló egészségi állapotára hivatkozva azt kérte a New York-i bíróságtól, hogy a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos tárgyalását hozzák előre, azonban a bíró szerdán elutasította a kérelmet.

Április 15-re tűzték ki Harvey Weinstein következő szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos tárgyalást. A 72 éves egykori filmmogul kifogásolta a tárgyalás időpontját, és könyörgött a bírónak, Curtis Farbernek, hogy hozza előbbre az időpontot – írja a The New York Times.

Harvey Weinstein, akit egy kerekesszékhez bilincselve vittek be a manhattani büntetőbíróságra, romló egészségi állapotára és a Rikers Island-i börtönben uralkodó körülményekre hivatkozva ugyanis kijelentette, hogy „nem bírja tovább”.

„Nem tudok ilyen sokáig várni. Minél előbb, annál jobb. Kitartok, mert igazságot akarok magamnak, és azt akarom, hogy ennek vége legyen” – mondta. Miután meghallgatta Weinstein kérését, Farber azt mondta, hogy együttérez vele, de nehéz lenne más tárgyalásokat átütemezni a kérés teljesítése érdekében.

Harvey Weinstein több betegségben is szenved, többek között rákban és cukorbetegségben. Szeptemberben szívműtét miatt kórházba szállították, és egy ideig egy őrzött kórházi osztályon volt. Ügyvédei korábban már panaszkodtak arra, hogy nem kap megfelelő orvosi ellátást a létesítményben.

Harvey Weinsteint először 2020-ban ítélték el New Yorkban, amiért megerőszakolt egy színésznőt egy hotelszobában, valamint elítélték egy korábbi televíziós produkciós asszisztens bántalmazásáért is, aki azt vallotta, hogy a férfi orális szexre kényszerítette őt manhattani lakásában.

A 2020-as az ítéletet 2024-ben hatályon kívül helyezte a New York-i fellebbviteli bíróság, mivel szerintük az egykori producer nem kapott tisztességes tárgyalást, mert azok a Weinstein által bántalmazott nők is tanúskodhattak ellene, akik nem voltak részei a vádaknak. Weinstein továbbra is előzetes letartóztatásban van, mert Kaliforniában nemi erőszakért már elítélték, amiért 16 év börtönbüntetést kapott.

A #MeToo kampány kirobbanása óta Harvey Weinstein körül nem csillapodnak a kedélyek. Mára leginkább egészségi állapotával és sorra érkező szexuális zaklatási ügyeivel tűnik fel a hírekben. Az eddigi ítéletek és vádak alapján határozatlan ideig börtönben marad rekreációs kórházi napjait leszámítva.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H, K, Cs, P 18:00–22:00, K 8:00–12:00, Sze 12:00–14:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a 06-1-267-4900 telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225 telefonszámon.