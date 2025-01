Újra összeállt a Nirvana, jótékonysági koncertet adtak a kaliforniai tűzvész károsultjainak

Billie Eilish és a Green Day nyitotta meg csütörtök este a FireAid jótékonysági koncertet Los Angelesben, de mellettük egy sor híresség is színpadra lépett a rendezvényen. A két helyszínen zajló, ötórás, extravagáns koncert célja az volt, hogy pénzt gyűjtsön a kaliforniai tűzvész károsultjainak. Az esemény több meglepetéssel szolgált, köztük a Nirvana újraegyesülésével is.

Csütörtökön tartották azt a jótékonysági koncertet Los Angelesben, amelynek célja az volt, hogy adományokat gyűjtsenek a Kaliforniában pusztító erdőtüzek károsultjainak, írj a Sky News.

A Green Day a Last Night on Earth indításával kezdte a hatalmas show-t a Kia Forumban, majd hamarosan csatlakozott hozzájuk Billie Eilish, az est első meglepetése.

A rendezvényen több híresség is fellépet, akik közül sokaknak van kötődése a régióhoz. A kaliforniai születésű Katy Perry és a közeli Orange megyéből származó No Doubt is énekelt, de az egyik legnagyobb meglepetés a Nirvana újraegyesülése volt. A zenekar tagjai, Pat Smear, Krist Novoselic és a Foo Fighters-es Dave Grohl női vendég énekesnőkkel álltak fel.

Mellettük még egy sor híresség, köztük Dr Dre, Joni Mitchell, Pink, Rod Stewart, Stevie Nicks, a Red Hot Chili Peppers és Olivia Rodrigo is színpadra lépett. Az előadók mögött a képernyőn képek jelentek meg a tűzoltókról és a tüzek által okozott pusztításról.

A rendezvényen Kamala Harris volt amerikai alelnök és férje, Doug Emhoff is is megjelent. Emhoff egy képet is megosztott magáról és feleségéről az Instagramon: „Kamala és én hálásak vagyunk, hogy ott lehetünk a FireAid koncerten ma este a szülővárosunkban, Los Angelesben.”

Ez egy csodálatos este, amely megmutatja városunk erejét és ellenálló képességét, miközben elkezdünk felépülni és újjáépülni a pusztító erdőtüzek után

– írta a fotóhoz a volt alelnök férje.

A koncert teljes bevételét a Los Angeles-i erdőtüzek károsultjai kapják. A tűzvészben mintegy 29 ember halt meg, és több ezer ház és üzlet semmisült meg.