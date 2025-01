Figyelmeztette Magyarországot Donald Trump egykori nagykövete: megromolhat a jó viszony

David Cornstein – aki Donald Trump első kormányzása alatt az Egyesült Államok budapesti nagykövete volt – egy interjúban beszélt arról, hogy ha Orbán Viktor elveszíti a 2026-os választást, akkor azzal megromolhat a magyar–amerikai viszony is.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, hogy Trump beiktatásával egy aranykor köszönthet be a két ország viszonyában. A Bloomberg azonban felidézte, hogy a friss közvélemény-kutatások tükrében a 2026-os választáson Orbán Viktor jövője forog kockán.

A magyarok azt kockáztatják, hogy veszélybe kerül az Egyesült Államokkal való különleges kapcsolat, ha a jövő évi választásokon nem szavaznak bizalmat Orbán Viktor miniszterelnöknek – mondta a Bloombergnek adott interjúban David Cornstein.

Nem szeretném, ha ez a kapcsolat véget érne

– fogalmazott az egykori diplomata, majd hozzátette azt is: „Ez lenne a legnagyobb hiba”, amit Magyarország elkövethetne a második Trump-elnökség alatt.

Cornstein azt is hozzáfűzte, hogy Trump egy „lojális fickó”, aki valószínűleg viszonozza Orbán gesztusát, és támogatni fogja a miniszterelnököt a parlamenti választás előtt (ahhoz hasonlóan, amint a miniszterelnök is kiállt Trump mellett az elnökválasztási kampányban). Megjegyezte azt is: az, hogy Trump és Orbán egymással egy időben vezetik országukat, „egyszeri pillanat, amikor a nap, a hold és a csillagok együtt állnak, és ezt ki kell használni”.



A Bloomberg szerint a korábbi diplomata – aki a hírügynökség szerint még mindig rendszeresen látogat Magyarországra, szoros kapcsolatot ápol a miniszterelnökkel, és közben Trump Mar-a-Lago-i klubjának is tagja, vagyis van kapcsolata az elnökkel – azt is elmondta még, hogy jelenleg a kétoldalú üzleti kapcsolatok fellendítésén dolgozik az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök támogatásával.

Arról egyébként még nincs biztos információ, hogy Donald Trump alatt ki lesz az Egyesült Államok budapesti nagykövete. Ezzel összefüggésben Cornstein neve is felvetődött, de nem valószínű, hogy őt bíznák meg ezzel, van nála esélyesebbnek tűnő jelölt erre.