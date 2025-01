Robbanás történt egy spanyol lőszergyárban

Hatan sérültek meg egy murciai ipari park lőszergyárában történt robbanásban, akik közül ötöt kórházba kellett szállítani égési sérülésekkel és füstmérgezéssel. A német Rheinmetall vállalat üzemében lőszer mellett robbanóanyagot is gyártanak, de Murcia mellett az ország többi részében is vannak telephelyei a cégnek.

Hat ember sérült meg, egyikük súlyosan, amikor csütörtök délután robbanás történt egy lőszergyárban Murcia régió Javalí Viejo ipari parkban. A hat sérült 30 és 52 év közötti férfi, mindannyian az üzem alkalmazottai. Ötüket kórházba kellett szállítani, míg a hatodikat a helyszínen látták el a spanyol mentőszolgálat munkatársai az El País tájékoztatása szerint.

A lőszergyár a német Rheinmetall Expal Munitions vállalat üzeme, ahol lőszereken kívül robbanóanyagokat is készítenek, ezért a mentőszolgálat jelentette az esetet a Foglalkozás-egészségügyi Intézetnek.

A munkásokat a murciai kórházban látják el különböző fokú égési sérülésekkel, valamint füstmérgezéssel és koponyasérüléssel is kezelnek beteget. A robbanás okait még vizsgálják, melynek következtében egy raktár is kigyulladt, valamint mintegy 3000 négyzetméternyi aljnövényzet is égett a gyár közelében. A tüzet a helyi tűzoltóság tizenöt fős személyzettel és négy járművel oltotta el.

A Rheinmetall német ipari konszernhez tartozó vállalatnak több telephelye is van Spanyolországban, többek között Madridban, Burgosban és Albacetében, de az Egyesült Államokban is fenntart üzemet, valamint több mint hatvan országba szállítja termékeit.