Kétszázötvennel hajtott egy osztrák autópályán, balesetet okozott egy magyar sofőr

Csütörtökön késő este, 23 óra 26 perckor az osztrák rendőrség felfigyelt egy magyar sofőrre, aki átlépte szabálytalanul közlekedve a záróvonalat. A Linzben élő, 20 éves magyar állampolgár először lassított, majd hirtelen felgyorsított, és az A8-as autópályán Passau irányába folytatta útját, emiatt a rendőrség üldözőbe vette − írta az E-Steyr című osztrák lap.

A menekülés közben a sofőr 250 kilométer per órás sebességgel hajtott az A25-ös autópályán, ahol veszélyes előzéseket hajtott végre. Az üldözés a B1-es autópályán is folytatódott, közben több piros lámpán is áthaladt, és a sűrű köd ellenére 140 kilométer per órával ment tovább.

A gyorshajtásnak baleset lett az eredménye, ugyanis Marchtrenkben egy utánfutós autóval ütközött össze, amely más járműveknek is nekiment, többek között egy rendőrautónak. Az eset eredményeként három autó tört össze, és öten sérültek meg.

A rendőrség elfogta a 20 éves sofőrt, majd kórházba vitték. Közben kiderült, hogy a férfinak nem volt érvényes jogosítványa, és az autó rendszámtábláját ellopták. A hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek kivizsgálását.