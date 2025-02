A sóoldat hiánya több romániai kórházat is súlyt, a készlet szűkössége miatt több intézmény is kénytelenek volt a krónikus betegek kezeléseit korlátozni. A kórházak már hónapok óta küzdenek az oldat beszerzésével, a szabad piacon is készlethiány ütötte fel a fejét.

Sóoldat nélkül nem lehet műteni, az infúzióhoz elengedhetetlen, így több műtétet kénytelenek elhalasztani Romániában országszerte. A brassói megyei sürgősségi kórház igazgatója, Emil Mailat szerint már 2024 novembere óta gondok vannak a fiziológiás oldat beszerzésével.

A hónapok alatt egyre kevesebb szérumot kapnak a kórházak, novemberben, amikor először felütötte a fejét a hiány, még csak tíz százalékkal kevesebbet kaptak, az új év első hónapjára viszont ez a szám már a kért mennyiség felére csökkent. Régebben még ők maguk is be tudták szerezni a műtétekhez elengedhetetlen oldatot, azonban a szabad piacon is készlethiány ütötte fel a fejét – számol be a News.ro.

Az igazgató nyilatkozata szerint a készlet szűkössége miatt kénytelenek voltak a krónikus betegek kórházi kezeléseit korlátozni, hogy a sürgős eseteket el tudják látni.

Az oldat hiánya az országban az ár miatt problémás, hiszen már nem nyereséges azoknak, akik előállítják, így a készlethiány egyelőre továbbra is fennáll, de a román Egészségügyi Minisztérium már aktívan keresi a megoldást a problémára.