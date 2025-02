Megszólalt a Skóciában eltűnt ikerpár testvére, még él benne a remény

Pénteken többször is beszámoltunk arról, hogy egy holttestet talált a skót rendőrség az Aberdeen városában eltűnt magyar ikerpár keresése közben, mely miatt már értesítették a testvérek családját is. A tájékoztatásról megszólalt az eltűnt ikerpár testvére is, aki szintén hangsúlyozta, hogy a skót hatóságok még nem foglaltak állást.

Bár valóban lehet hasonlóság az egyik húga és a most vizsgált halott között, a remény még mindig él benne, hogy tévednek, illetve hogy legalább a másik testvére, Eliza épen és sértetlenül kerül elő − közölte a Blikknek Huszti József. Hozzátette, hogy felkészült a legrosszabbra, de támogatnia kell Editet, a hármasikrek Magyarországon élő testvérét.

Gondolataink ma is a Huszti családdal járnak. A folyamatban lévő további kutatási tevékenységgel kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatjuk őket. A mi prioritásunk továbbra is mindkét nővér megtalálása, a keresés a Dee folyó egy bizonyos szakaszára összpontosul

− írta a Police Scotland Facebook-oldalán David Howieson főfelügyelő. Részletezte a nyomozás körülményeit is, melyben elárulta, hogy a motorcsónak közelében a Queen Elizabeth és a Victoria híd közötti folyószakaszt hálókkal zárták le, hogy a sodrás semmit ne vihessen el, délutánra megjelentek a vízen a haditengerészet parti őrségének búvárai is.

Hetekkel később is előkerülhet a vízből egy holttest

Szekeres Gábor speciális mentőbúvár szerint az időjárási körülmények és a hideg víz miatt előfordulhat, hogy csak 3-4 hét múlva kerül elő egy vízbe került holttest. Emellett a motorcsónakklub mólójának víz alatti tartószerkezetében is elakadhatnak a folyóba került tárgyak, amit a sodrás csak jóval később mos ki.

„Pont emiatt rutineljárás, hogy kereséskor nagy gázzal, kis körökben fordulunk a vízen, hogy a folyóban olyan hullámokat gerjesszünk, amelyek a meder alján, a vízfelszín alatt elakadt tárgyakat vagy éppenséggel holttesteket kiszabadítják. A Dee folyó vize ráadásul az elmúlt hetekben nagyon hideg volt, pár fokos felmelegedésnél is változhat a sodrás, ez hozhatta felszínre a most megtalált holttestet” − fogalmazott a szakember, majd hozzátette: „ráadásul úgy tudom, a folyónak ezen szakasza közel van a tengeri torkolathoz, az ár-apály miatt nagy a víz mozgása ellentétes irányban is, ami eddig is megnehezítette a kutatást, oda-vissza vihet a sodrás egy holttestet, külsérelmi nyomokat is hagyva, amik nagyon meg tudják nehezíteni az azonosítást, illetve a vízbe kerülés körülményeinek felderítését”.