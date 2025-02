Helyi idő szerint pénteken is nagy erőkkel zajlott a holttestek utáni keresés a Potomac folyóban. Az amerikai hatóságok eddig 41 holttestet emeltek ki a vízből, és a hozzátartozók már azonosítottak 28-at. A többi holttestet csak az utasszállító repülőgép kiemelésével lehetséges felszínre hozni.

Ahogy arról az Index korábban beszámolt, szerda este Washington felett egy utasszállító repülőgép közvetlenül a leszállás előtt összeütközött egy katonai helikopterrel, aminek következtében mindkét jármű a Potomac folyóba zuhant. A hatóságok már csütörtökön közölték, azt feltételezik, hogy a balesetet senki sem élte túl, így csak a holttesteket tudják kimenteni. A helikopter személyzete 3 főből állt, míg az utasszállító fedélzetén a pilótákkal együtt 64-en tartózkodtak, tehát összesen 67 halott lehet.

„Szerda óta több mint 500 ember dolgozik éjt nappallá téve a baleset helyszínén” – nyilatkozta Washington D. C. tűzoltóparancsnoka, John Donnelly a BBC tudósítása szerint.

Péntekig 28 embert azonosítottak, összesen pedig 41 holttestet emeltek ki a vízből. A hatóságok szerint a többi holttestet csak akkor lehetséges megtalálni, ha a gépet vagy legalább egyes darabjait kiemelik a folyómederből.

A roncsok kiemelése, amelyet az amerikai haditengerészet végez, szombaton kezdődik, először a repülőgépről leszakadt nagyobb darabokat emelik ki – ezek ugyanis nehézkessé teszik a búvárok munkáját. Aztán a tervek szerint vasárnap és a hét folyamán folytatódik a munka, ebben a szakaszban pedig megpróbálják a repülőgép nagyobb részét egy daruval kiemelni a vízből.

A búvárok egyébként megtalálták a helikopter feketedobozát is, amit jelenleg még vizsgálnak.

A baleset okairól továbbra is csak találgatások vannak. Az internetre kikerült egy felvétel a légi forgalmi irányítás, valamint a helikopter között lezajló beszélgetésről. A hanganyag arra utal, hogy az egyik irányító az ütközés előtti másodpercekben megpróbálta figyelmeztetni a helikoptert az American Airlines gépére. Úgy tűnt, hogy a helikopter pilótája válaszul megerősítette, hogy tudnak a gépről, de pillanatokkal később a két repülőgép összeütközött.

A The New York Times című lap csütörtökön megszerezte az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal belsős jelentését, amelyben az áll, hogy a washingtoni légi forgalmi irányítótorony a baleset napján létszámhiánnyal küzdött, és ugyanaz az irányító kommunikált az érkező és az induló helikopterekkel és repülőgépekkel. Az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség tagja, Todd Inman nem erősítette meg ezt az értesülést a sajtónak, azt azonban elismerte, hogy vizsgálják, az irányító egyszerre két ember munkáját végezte-e – ahogyan azt is, hogy hogyan viselkedett a balesetet megelőző napokban.