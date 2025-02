Donald Trump beváltotta fenyegetését, jelentős elbocsátások kezdődtek a kormányzatban

Pénteken az amerikai igazságügyi minisztérium új vezetése elbocsátott több olyan ügyészt is, aki korábban a Capitolium 2021. január 6-i ostromának kivizsgálásán dolgozott. A Trump által kinevezett kormánytisztviselők több, a zavargások ügyében nyomozó FBI-ügynök elbocsátását is mérlegelik, és a Szövetségi Nyomozóiroda más dolgozói is célkeresztbe kerültek.

A Washington Post birtokába került belső, kormányzati dokumentumok szerint a Trump által kinevezett megbízott főügyész, Emil Bove több mint 30 olyan szövetségi ügyészt bocsátott el az Igazságügyi Minisztérium kötelékéből, akik részt vettek a Capitolium ostromának kivizsgálásában.

Szintén ebből a dokumentumból derült ki, hogy az igazságügyi minisztérium egyik vezető tisztviselője pénteken elrendelte legalább nyolc magas rangú FBI-vezető kirúgását. Valamint átfogó vizsgálat indult az iroda több ezer más alkalmazottjával szemben is, beleértve mindazokat, akik a 2021. január 6-i, az amerikai Capitolium elleni támadással kapcsolatos nyomozásokon dolgoztak. A lap értesüléseit a Trump-adminisztrációban belsős személyek is megerősítették.

Donald Trump régóta állítja, hogy az FBI-t „fegyverként” használták ellene. A szövetségi szintű szervezet élére pedig egy olyan ügyészt – Kash Patelt – jelölt, aki hisz az úgynevezett mélyállam-összeesküvésben.

A pénteki elbocsátásokat az államfő azzal indokolta, hogy a Biden-adminisztráció idején a kormányzat „szisztematikus kampányt folytatott a vélt politikai ellenfelei ellen”, többek között a bűnüldöző szervek, mint az FBI és az ügyészség bevetésével.