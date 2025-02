Kiderült, mennyit költött Elon Musk az amerikai elnökválasztási kampányra

Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárral támogatta a republikánusokat és Donald Trumpot a 2024-es amerikai elnökválasztási kampányban, és így biztosított saját magának is hozzáférést az új kormányzatban. A techmilliárdos kifejezetten Donald Trump támogatására létrehozott politikai akcióbizottsága, a PAC pedig továbbra is gyűjthet és költhet pénzt politikai célokra. Már a 2026-os félidős választási ciklusra is készülnek.