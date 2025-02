Büntetővámokkal vágott vissza az Egyesült Államoknak Kanada és Mexikó

Donald Trump betartotta korábbi ígéretét, miszerint a Kanadából, Kínából és Mexikóból érkező termékekre vámot vet ki. A szakértők már korábban is egy kereskedelmi háború kirobbanásától tartottak, ami most nagyon úgy tűnik, hogy el is kezdődött, miután Kanada és Mexikó is vámszabályozásokat jelentett be az Egyesült Államokkal szemben.