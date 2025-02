Bill Gates milliárdokat adományozott már, mégsem rendel kevesebb hamburgert

„Több mint 100 milliárd dollárt adományoztam, de még mindig van mit adnom” – árulta el Bill Gates, hogy a jótékonysági alapítványán keresztül mekkora összeget költött el a megelőzhető betegségek elleni küzdelemre és a szegénység csökkentésére. Ez az összeg nagyjából megegyezik Bulgária gazdaságának a méretével, ahogyan a Tesla éves eladásai is hasonló számokat produkálnak.

A Microsoft alapítója a BBC-nek adott interjúban azt is elmondta, hogy tervei szerint vagyonának nagy részét el szeretné adományozni, de azért a három gyerekével is megbeszélte, hogy mi az a megfelelő összeg, amit rájuk hagy majd. „Nem lesznek szegények, ha én már nem leszek. Százalékban kifejezve nem egy gigantikus összeg, de jól fognak járni” – mondta Gates, aki azt is hozzátette, hogy a nagy összegű adományok ellenére soha nem kellett személyes áldozatot hoznia, „nem rendeltem kevesebb hamburgert” emiatt, és azt is megengedheti magának, hogy magánrepülőgéppel utazzon.

A techmilliárdos felidézte a beiktatása előtt álló Donald Trumppal tartott háromórás vacsoráját is, amelyet ő kezdeményezett, miközben Kamala Harris kampányát 50 millió dollárral támogatta. Mint mondja, azért kezdeményezett találkozót az akkor megválasztott amerikai elnökkel, mert „döntéseket hozhat a globális egészségügyről és a szegény országokon való segítségnyújtási lehetőségekről”. Gates közben aggodalmának adott hangot, szerinte ugyanis a kormányok és a vállalatok navigálása a „szólásszabadság és az igazság közötti határvonalakon” problémákat vethet fel.

Azzal viszont maximálisan egyetért, hogy Ausztráliában betiltják a közösségi média használatát a 16 éven aluliaknak. A BBC-nek elmesélt egy régi történet is, miszerint az édesanyja minden olyan ruháját „elkobozta”, amit a szobájában a földön talált, és ezeket aztán 25 centért vásárolhatta vissza az ifjú zseni. „Nem sok ruhát viseltem” – idézte fel Gates, aki akkoriban már kódolásokkal foglalkozott.