Bezárathatja a világ legnagyobb állami segélyszervezetét Elon Musk és Donald Trump

Elon Musk milliárdos, Donald Trump Kormányhatékonysági Hivatalának (DOGE) a szövetségi kormányzat méretének csökkentésén dolgozó vezetője hétfőn közölte, az Egyesült Államok januárban hivatalba lépett új elnöke egyetértett azzal, hogy be kell zárni az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségét (USAID). A szervezet jövője napok óta téma, miután befagyasztották annak finanszírozását.

Múlt héten szabadságra küldték az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének mintegy 60 vezető beosztású munkatársát azzal az indokkal, hogy megpróbálták kijátszani a külföldi segélyek 90 napos befagyasztásáról szóló végrehajtási rendeletet. Szombat este a USAID két vezető biztonsági tisztviselőjének is „igazgatási szabadságra” kellett mennie, miután megtagadták az Elon Musk által vezetett Kormányhatékonysági Hivatal tagjainak hozzáférését a belső rendszerekhez, és e mellett még akkor is kiálltak, amikor a DOGE munkatársai azzal fenyegetőztek, hogy a bűnüldöző szervezetek segítségét kérik. A CNN beszámolója szerint végül a DOGE személyzete bejutott az ügynökség központjába.

„Ami a USAID dolgait illeti, részletesen átbeszéltem az elnökkel, és egyetértett azzal, hogy be kell zárni” – fogalmazott Elon Musk egy hétfő kora reggeli beszélgetésben. Az amerikai üzletember elmondta, többször egyeztetett Donald Trumppal, aki megerősítette, hogy be akarja zárni az ügynökséget, amely évente milliárdos nagyságrendű humanitárius segélyt és fejlesztési támogatást osztogat. A USAID bezárásáról szóló hétfői beszélgetésen Elon Musk mellett részt vett Vivek Ramaswamy üzletember, valamint Joni Ernst és Mike Lee republikánus szenátor is. „Javíthatatlan” – fogalmazott a Tesla-vezér az ügynökségről, hozzátéve, Donald Trump elnök egyetért azzal, hogy be kell zárni a USAID-et. Elon Musk úgy látja, hogy a szervezet „politikailag hihetetlenül pártos”, valamint az „radikálisan baloldali ügyeket támogat világszerte, beleértve olyan dolgokat is, amelyek Amerika-ellenesek”.

Egy rakás radikális őrült vezette, akiket most eltávolítunk, és utána döntést hozunk a szervezet jövőjéről

– mondta vasárnap este Donald Trump újságíróknak. A BBC információi szerint már az is egy lehetséges forgatókönyvvé vált, hogy a Trump-kormányzat a USAID szervezetét az Egyesült Államok külügyminisztériumával egyesítse.

Az Associated Press beszámolója szerint a USAID munkatársai hétfőn azt az utasítást kapták, hogy maradjanak távol az ügynökség washingtoni székházától, amelyet sárga rendőrségi szalaggal kerítettek el, valamint rendőrökkel zárták körbe. Az ügynökség több mint 600 alkalmazottja számolt be arról, hogy éjszaka kizárták őket az ügynökség számítógépes rendszereiből. Azok, akik a rendszerben maradtak, e-maileket kaptak, amelyekben az állt, hogy „az ügynökség vezetésének utasítására” a központ épülete „február 3-án, hétfőn zárva tart az ügynökség személyzete előtt”. Az ügynökség honlapja szombaton magyarázat nélkül elsötétült.

Felborulni látszik az Egyesült Államok évtizedes politikája

A USAID a világ legnagyobb állami donorszervezete. A 2023-as pénzügyi évben az Egyesült Államok 72 milliárd dollárnyi támogatást folyósított világszerte a konfliktusövezetekben élő nők egészségétől kezdve a tiszta vízhez való hozzáférésen, a HIV/AIDS kezelésén, az energiabiztonságon át a korrupcióellenes munkáig. Az ENSZ által 2024-ben nyomon követett összes humanitárius segély 42 százalékát nyújtotta Washington és a USAID. A szervezet több mint tízezer embert foglalkoztat.

Donald Trump az amerikai külföldi segélyek többségének globális befagyasztását is elrendelte, amelynek széles körű hatása volt a világszerte zajló programokra. Az Egyesült Államok, a világ legnagyobb humanitárius segélynyújtója által tett lépések felborították azt az évtizedes politikát, amely a humanitárius, fejlesztési és biztonsági segítségnyújtást helyezte a szövetségépítés és az ellenfelek, köztük Kína és Oroszország elleni küzdelem középpontjába.

A USAID tisztviselői szerint az ügynökség az USA egyik legfontosabb „soft power” eszköze a világ közösségeivel való kapcsolatok ápolására, valamint megjegyzik, hogy az USA nemzetbiztonságának három pillére a védelem, a diplomácia és fejlesztés, amelyeket a védelmi minisztérium, a külügyminisztérium és a USAID testesít meg.