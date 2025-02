Orbán Viktor egyik legfőbb ellenlábasát támogatják a német konzervatívok

A jobbközép Európai Néppárt vezetőjéről április végén szavaznak a valenciai pártkongresszuson. A legnagyobb esélyes továbbra is Manfred Weber, aki mögé a német konzervatív párt, a CDU is beállt.

A német konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU) és annak vezetője, Friedrich Merz támogatja Manfred Weber második ciklusát az Európai Néppárt (EPP) élén, így neki van a legnagyobb esélye arra, hogy az áprilisi spanyolországi pártkongresszuson újraválasszák. A döntést a CDU vasárnap megerősítette – közölte két névtelenséget kérő forrás a Politicóval.

A lap szerint Merz kifejezetten méltatta a Weberrel való együttműködést, és egy közös tervet is kidolgoznak az európai bürokrácia csökkentése érdekében. A CDU szerint az EPP pártelnöki posztjára nincs jobb alternatíva Webernél.

Mint ismert, Weber 2022 óta vezeti az EPP-t, és a lap szerint jelzésértékűnek számít, hogy a legnagyobb tagpártjuk, a konzervatív CDU is támogatja őt. Webernek azonban a többi nagy néppárti delegáció, például a spanyolok, a lengyelek és a görögök szavazatát is meg kell szereznie. Korábban Orbán Viktor magyar kormányfő is támogatta a néppárti politikus bizottsági elnöki ambícióit, mára viszont feloldhatatlannak tűnik a kettejük között feszülő konfliktus.

Előrehozott választások Németországban

Mint írtuk, Németországban hamarosan, február 23-án tartják az előrehozott szövetségi választásokat, amelyet követően várhatóan jelentősen átrendeződnek majd a pártok közti erőviszonyok, s a német kancellári posztra Friedrich Merz a legnagyobb esélyes.

Merz az elmúlt hetekben többször hangsúlyozta, hogy Olaf Scholz kancellárhoz képest sokkal aktívabb szerepet akar játszani Brüsszelben, ha ő lesz a következő német vezető – ehhez pedig Weber támogatására is szüksége van.

Nemrég Angela Merkel korábbi német kancellár bírálta egykori pártja, a CDU jelenlegi elnökét, amiért Friedrich Merz a Bundestagban a szélsőjobboldali AfD képviselőinek szavazataival tudott elfogadni egy határozatot.