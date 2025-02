Az Európai Unió kész nekifeszülni Donald Trumpnak és a kereskedelmi háborújának

Ugyan az európai védelmi politika lett volna a téma, de sok szó esett Donald Trump amerikai elnök és az általa felvetett kereskedelmi háborúról is az EU-csúcson – erre enged következtetni a csúcsot lezáró sajtótájékoztató is. Míg António Costa, az Európai Tanács elnöke arról beszélt, hogy barátok között is vannak nézeteltérések, az Egyesült Államok pedig fontos partnere az EU-nak, Ursula von der Leyen már keményebben fogalmazott: Trumpra utalva azt ígérte, amennyiben igazságtalanul és önkényesen célozzák Európát, határozott reakció várható.