Orbán Viktor: Donald Trump néhány intézkedéssel máris a feje tetejére állította a világot

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn részt vett Brüsszelben az európai uniós csúcstalálkozón, melyet „furcsa összejövetelként” határozott meg kedd reggeli, közösségi oldalán megosztott bejegyzésében. A hétfői posztjához hasonlóan újra úgy fogalmazott, hogy „jön a Trump-tornádó”, majd hozzátette, hogy „a legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják. Nem fogják.”

Donald Trump 14 nap alatt néhány intézkedéssel máris a feje tetejére állította a világot. Amerikában vége van a gender-őrületnek, vége van a globalista Soros-szervezetek finanszírozásának, vége van az illegális migrációnak, és vége van az orosz–ukrán háború támogatásának is. Vagyis vége van mindennek, amit a brüsszeli bürokraták az elmúlt években megpróbáltak lenyomni a torkunkon

− emelte ki a kormányfő, aki hangsúlyozta, hogy Donald Trump „kiáll az amerikai érdekekért, Európa ellenében is”. Emiatt „nehéz hónapok elé nézhetnek a brüsszeli bürokraták” Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök ezért úgy véli, hogy Magyarországnak megállapodást, „dealt” kell kötnie az Egyesült Államokkal, hogy megőrizze a gazdasági kapcsolatokat. Emiatt folyamatosan tárgyalnak az amerikai kormánnyal,

A brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek!

− zárta keddi posztját a miniszterelnök.

Brüsszelben teljes a fejetlenség Orbán Viktor szerint

Hétfőn beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor a NATO főtitkárával, Mark Ruttével is tárgyalt Brüsszelben, melynek középpontjában a védelmi szövetség képességeinek fontossága állt. Mark Rutte elárulta, hogy a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen a NATO elrettentő és védekező képességére, valamint a védelmi kiadások és a védelmet szolgáló termelés növelésének fontosságára összpontosítottak annak érdekében, „hogy szövetségünk erős maradjon”.

A kormányfő videóban is üzent a belga fővárosból, és azt mondta, hogy „a Trump-tornádó érkezésével minden a feje tetejére állt Brüsszelben.” Teljes a fejetlenség, változásra van szükség − fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint ez magától nem fog megtörténni. „A mi dolgunk, hogy ezt a változást előidézzük.”

Egy svájci lapnak is hangsúlyozta Donald Trump újraválasztásának jelentőségét

A magyar miniszterelnök a Neue Züricher Zeitungnak adott interjújában arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyinnal miben egyeztek meg 2009-ben, amiért még mindig jó kapcsolatot ápolnak egymással. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy nem orosz-, hanem magyarbarát. Ugyanakkor az orosz elnök is elismerte, hogy nem gond Magyarország NATO-tagsága, mert „nehéz elképzelni, hogy a magyarok lerohanják Moszkvát”.

A kormányfő utalt a napok alatt új változásokat hozó Trump-tornádóra, mellyel meg kell egyezni katonai és gazdasági téren is. Szerinte nincs annyi fegyver a világon, amennyi elég lenne Ukrajnának, de bízik a békében, amit az amerikai elnök hozhat el.

Orbán Viktor a hosszú beszélgetés alatt azt is elárulta, hogy meddig tervez még politizálni, amiről lehet, hogy nem is kellene most beszélnie, ha sikeres labdarúgó lett volna. De kitért Magyar Péterre és az ellenzékre is, melyről úgy vélekedett, hogy „mindig fel kell készülni a politikai ellenfelekre”.