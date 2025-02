Új orvosi bizonyítékok kerültek elő a brit csecsemőgyilkos nővér ügyében

2015-ben és 2016-ban hét csecsemőt ölt meg egy brit nővér, Lucy Letby, akit 2023-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt a bíróság. Kedden azonban sajtótájékoztatón jelentették be, hogy olyan orvosi bizonyítékok kerültek elő, amelyek kétségbe vonhatják ezt a tényt. A nő többször is kérelmezte ügye újratárgyalását, de eddig minden esetben elutasították.

A 2023-ban hét csecsemő meggyilkolása miatt elítélt Lucy Letby ügyében új orvosi bizonyítékok kerültek elő, ugyanis Shoo Lee szakorvos szerint a vád félreértelmezte a bőr elszíneződésére vonatkozó megállapításait.

A keddi sajtótájékoztatón elhangzott szakértői véleményében azt állítja, hogy a csecsemőkbe befecskendezett levegőtől nem lehet tüdőembóliát kapni, valamint nem következik be bőrelváltozás. Hozzátette, hogy szerinte az áldozatok ellátásánál hibát követtek el, és nem talált gyilkosságra utaló bizonyítékot − írja a Sky News.

A Büntetőügyek Felülvizsgálati Bizottsága emiatt bejelentette, hogy felülvizsgálja Letby ügyét, melyet hétfőn kérelmeztek a nő ügyvédjei. A sajtótájékoztatót megnyitó képviselő „a modern idők egyik legnagyobb igazságtalanságának” nevezte a nővér elítélését.

A 34 éves nőt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték 2023-ban, miután 2015-ben és 2016-ban öt kisfiút és két kislányt ölt meg a Countess of Chester kórházban. A gyilkosságokat úgy követte el, hogy levegőt fecskendezett áldozatai vénájába, amely tüdőembóliát okozott, és elzárta a vérkeringésüket.

Lucy Letby az elmúlt évben kétszer is kérelmet nyújtott be a Fellebbviteli Bíróságnak, amelyeket elutasítottak. Decemberben a nő ügyvédje is kezdeményezte az ügy újraindítását, mert nem tartotta megbízhatónak a vád orvosszakértőjét, de ő azt mondta, hogy ezek az aggályok megalapozatlanok és alaptalanok.

A záró beadványok márciusban várhatók, és az eredményeket ősszel tehetik közzé. Eközben a nyomozás tovább folyik annak a mintegy 4 ezer csecsemő ellátásával kapcsolatban, akiket 2012 és 2016 között vettek fel a Countess of Chester kórházba, amelynek újszülöttosztályán Letby is dolgozott, a nő továbbra is fenntartja ártatlanságát.