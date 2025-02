Szijjártó Péter: Az Európai Unió várja a legrosszabb pozícióból az új világgazdasági korszakot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó európai uniós miniszterek informális tanácsülését követően, hogy abban egyetértés volt a résztvevők között, hogy a közösség nagyon súlyos kihívások előtt áll gazdasági szempontból, és sokat veszített a versenyképességéből az utóbbi években, ennek okait és a lehetséges kiutat illetően azonban már eltérnek a vélemények – írja az MTI.

„Azt gondoljuk, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök elmúlt ötéves gyalázatos teljesítménye vezetett oda, hogy a világgazdaság legnagyobb szereplői közül az Európai Unió várja a legrosszabb pozícióból az új világgazdasági korszakot” – mondta a miniszter.

Ennek alátámasztására kiemelte, hogy tíz éve a világ száz legnagyobb vállalata között harminchat európai volt, míg mostanra a számuk tizennégyre csökkent, az első tízben pedig nullára.

Tíz esztendő alatt 22-ről 17 százalékra csökkent az Európai Unió részesedése a világgazdaság teljesítményéből, úgy, hogy az Egyesült Államok egyre inkább ellépett tőlünk, s Kína is utolért és meg is előzött minket

– folytatta Szijjártó Péter.

A tárcavezető sérelmezte, hogy szerinte az elmúlt években az Európai Bizottság képtelen volt akár egyetlen beruházásvédelmi megállapodás megkötésére is, rendkívül lassan haladnak a szabadkereskedelmi egyezmények, ugyanis a miniszter szerint a brüsszeli testület olyan ügyeket kever bele a folyamatba, amelyeknek semmi közük nincs a gazdasági együttműködési kérdésekhez, például az LMBTQ-jogokat.

Hangoztatta, hogy a fejlett nyugati technológiák és az olcsó keleti nyersanyagok kombinációjára épített korábbi gazdasági növekedési modell mára a múlté, és nem is lépett semmi a helyébe. „Így fordulhat elő az, hogy a földgázért négyszer-ötször, a villamos energiáért kétszer-háromszor többet kell fizetniük az európai vállalatoknak, mint az amerikai vagy a kínai versenytársaknak” – húzta alá a tárcavezető.

Szijjártó Péter ezután súlyos hibának nevezte a gazdasági kérdések átpolitizálását és átideologizálását, ami azt eredményezte, hogy az unió elszigetelte magát a világgazdaság két legnagyobb szereplőjétől, az Egyesült Államoktól és Kínától.

Most persze európai politikusok arról beszélnek, hogy az új amerikai elnök esetleg vámokat vezet be az Európai Unióval szemben, de két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Először is talán nem kellett volna sportot űzniük az európai politikusoknak abból, hogy minősíthetetlenül vádolták és kritizálták az Egyesült Államok új elnökét. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy az Európát hátrányosan érintő amerikai intézkedéseket nem Donald Trump kezdte, hanem Joe Biden