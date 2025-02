Hiába az Aszad-rezsim bukása, Szíria egyhamar lesz demokratikus ország

Szíriának akár öt évre is szüksége lehet az első elnökválasztás megtartásához az országot 1971 óta irányító el-Aszadok bukása utána – jelentette ki Szíria ideiglenes elnöke, Ahmed es-Saraa az MTI tudósítása szerint egy interjúban.

Az ideiglenes elnök szerint az első elnökválasztásra négy–öt évet is várhatnak, mivel először elő kell készíteni a szavazáshoz szükséges infrastruktúrát.

Saraa egy iszlamisták vezette lázadószövetséget irányított, amely decemberben megdöntötte Aszad hatalmát. Bassár el-Aszad 2000 és 2025 között irányította az országot elnökként, amit előtte édesapja, Hafez el-Aszad töltött be 1971-től egészen haláláig. Miután januárban ideiglenes elnökké vált, törölte a 2012-es alkotmányt, valamint feloszlatták a parlamentet is.

Az ideiglenes elnök továbbá azt ígérte, hogy a leendő kormány Szíriát fogja képviselni és az hozzáértő szakértőkből fog állni, nem pedig politikai pártokból. Ezenkívül azt is elárulta, egy hamarosan megalakuló gazdasági szakértői csoport segítségével a szíriai gazdaság reformjára fog összpontosítani először.

Rengeteg intézményt kell rendbe hoznunk ahhoz, hogy sikeres gazdaságot érjünk el, és az ország vonzóvá váljon a befektetések számára

– véli Saraa, aki azt is hozzátette, ez akár a hazatérésre is ösztönözheti a külföldön élő szíriaiakat is.

Saraa korábban ígéretet tett arra, hogy egységkormányt alakít és erős állami intézményeket épít ki a polgárháború sújtotta országban.

Szíriában azután bukott meg az országot 2000 óta vasmarokkal irányító Bassár el-Aszad, hogy novemberben a szíriai lázadók meglepetésszerűen haladtak előre a szír hadsereggel szemben, ami miatt el-Aszad végül Oroszországba menekült, ahol menekültstátuszt is kapott családjával együtt.