Donald Trump „rendbe rakná” Gázát, de ennek nem mindenki örül

Izraeli politikusokon és az amerikai republikánusokon kívül eddig nem sok állam vagy szervezet állt be Donald Trump amerikai ötlete mögé, aki átvenné a Gázai övezet feletti irányítást. Az arab országok egységesen elítélték az ötletet, de Kína és Oroszország is a kétállami megoldás mellett érvelt. Több európai ország külügyminisztere arra hívta fel a figyelmet, Donald Trump ötlete a nemzetközi joggal ütközik.

Donald Trump amerikai elnök február 4-én, kedden este Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az Egyesült Államok átvenné a közel 2,2 millió palesztinnak otthont adó, hivatalosan a Palesztin Nemzeti Hatósághoz tartozó Gázai övezetet és a Közel-Kelet riviéráját hozná létre a palesztin enklávéban.

Az amerikai elnök a területen élő palesztinok többségét Jordániába vagy Egyiptomba telepítené, ahova ígérete szerint jó életkörülményeket alakítanának ki számukra, míg a Gázai övezet egy nemzetközi hellyé válna, ahol a palesztinok mellett élhetnek más nemzetek is.

Donald Trump szerint ezzel a Közel-Keleten stabilitás alakulhatna ki, valamint arról is hosszasan beszélt, hogy a Gázai övezet eleve egy lerombolt terület jelenleg, az Egyesült Államok pedig rendbe rakná azt.

Benjamin Netanjahu azzal méltatta a mellette álló Donald Trumpot, hogy a megszokottól eltérően gondolkodik a palesztin–izraeli konfliktus megoldása kapcsán, míg a kabinetét támogató szélsőjobboldali Ben Gvir rögtön fel is szólította Benjamin Netanjahut, hogy azonnal lásson neki a Donald Trump által felvetett politika megvalósításának.

Ugyanakkor az izraelieken és az amerikai republikánusokon kívül senki sem tartja jó ötletnek, hogy 2,2 millió palesztint kitelepítve hoteleket és resortokat építsenek a tengerparti területen.

Ugyan Donald Trump már korábban is felvetette ezt – például amikor beiktatásának napján az Ovális Irodában újságírói kérdésre elmondta, hogy Amerika részt venne az újjáépítésben, mivel a Gázai övezet rendkívül jó területen fekszik –, de eddig sokan azt gondolták, hogy ez egy tárgyalási stratégia a részéről.

Erről beszélt például David Makovsky, a Közel-Kelettel foglalkozó Washington Instutute of Near East arab–izraeli kapcsolatok programigazgatója. Makovsky szerint azonban nem biztos, hogy most már ez csak egy tárgyalási stratégia az amerikai elnök részéről.

Ugyanakkor a szakértő szerint ennél is fontosabb fejlemény, hogy ez azt vetíti előre, hogy Trump nem annyira érdekelt az Izrael és Hamász terrorszervezet közötti tűzszünet második fázisának megkezdésében.

Netanjahu pedig a sajtótájékoztatón egyértelműen beszélt arról, hogy ő folytatná a harcokat a Hamásszal szemben.

Kína és Oroszország is elítélte Trump közel-keleti riviéráját

Kína szerdán Donald Trump felvetésére kijelentette, hogy ellenzi a palesztinok „kényszeráttelepítését” a Gázai övezetből, miután az amerikai elnök kifejezte igényét, hogy átvenné az irányítást a terület felett.

Kína mindig is fenntartotta, hogy Gáza háború utáni kormányzásának alapelve a palesztinok feletti palesztin uralom, mi pedig ellenezzük a gázai lakosok erőszakos áttelepítését

– mondta Lin Jian külügyi szóvivő, amikor Donald Trump tervéről kérdezték egy sajtótájékoztatón.

Hasonlóan fogalmazta meg az orosz hivatalos álláspontot Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov elmondta, hogy

Oroszország a kétállami megoldást látja a közel-keleti helyzet rendezésének,

azaz a történelmi Palesztina területét egy zsidó és egy arab államra osztaná fel, amelyek egymás mellett békésen élnének. Ugyanakkor, mint bemutattuk korábban, ezt a valóságban egyáltalán nem sikerült eddig megvalósítani.

Ennél élesebben fogalmazott a brazil elnök, a röviden csak Lulának nevezett Luiz Inacio Lula da Silva.

A brazil elnök szerint semmi értelme nincs Trump tervének.

Hol élnének a palesztinok? Ez minden ember számára felfoghatatlan. Gázáról a palesztinoknak kell gondoskodniuk – fejtette ki véleményét az amerikai kollégája felvetésére Lula.

Az arab országok szerint Trump terve rasszista, elfogadhatatlan, és az amerikai arrogancia példája

A tervet érthető módon az arab országok és terrorista szervezetek ellenzik, hiszen az lényegében a kétállami megoldás végét jelentené. A Hamász terrorszervezet elutasította Trump tervét, miszerint átvenné a Gázai övezet felett az irányítást, szerintük a terv rasszista, amelynek célja a palesztin ügy ellehetetlenítése.

Az amerikai rasszista hozzáállás az izraeli szélsőjobboldali állásponthoz igazodik népünk kiszorításában és ügyünk felszámolásában

– reagált Trump kijelentésére a Hamász szóvivője.

Ugyanígy élesen bírálta az amerikai elnök felvetését a jemeni húszi lázadók vezetője is, aki szerint az az amerikai arroganciát mutatja be, amely elnyomna mindent, ha azelőtt az arabok meghajolnak.

A terroristacsoport vezetője bejelentette, amennyiben Jordánia vagy Egyiptom kiállna Trump ötlete ellen, akkor ők teljes erejükkel támogatni fogják őket ebben.

Azonban nem kizárólag a két terrorszervezet ellenezte Trump ötletét, hanem az amerikaiakkal szövetséges Jordánia, Egyiptom, Szaúd-Arábia és Törökország is.

Badr Abdelatty egyiptomi külügyminiszter szerdán arra szólította fel a Palesztin Nemzeti Hatóságot, hogy kezdjék meg a kormányzást a Gázai övezetben is. A palesztin miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén Egyiptom legfőbb diplomatája kijelentette, országa nagyon várja, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóság „a megszállt palesztin területek részeként vállalja el feladatait a Gázai övezetben”.

A török külügyminiszter, Hakan Fidan elfogadhatatlannak nevezte Trump felvetését, a palesztinok lehetséges áttelepítéséről pedig azt mondta, hogy az olyasvalami, amit sem Törökország, sem pedig a régió többi országa nem tud elfogadni.

Rossz még vitára is felhozni ezt az ötletet

– fogalmazott a tervről.

Az európai országok eddig elítélték a tervet

A szerdai nap folyamán egyre több ország reagált Donald Trump kedd esti kijelentésére. A Palesztin Államot hivatalosan is elismerő Spanyolország külügyminisztere röviden annyit nyilatkozott,

Nagyon egyértelmű akarok lenni ebben: Gáza a gázai palesztinok földje, és nekik Gázában kell maradniuk. Gáza része annak a jövőbeli palesztin államnak, amelyet Spanyolország támogat.

Jose Manuel Albares hozzátette, hogy ennek a palesztin államnak egymással párhuzamosan kell élnie Izraellel, tiszteletben tartva a zsidó állam biztonságát és jólétét.

Az ibériai országhoz hasonlóan a Palesztin Államot szintén hivatalosan elismerő Írország külügyminisztere is a kétállami megoldás mellett állt ki, elutasítva Donald Trump ötletét. Simon Harris szerint Palesztina és Izrael népeinek is joguk van biztonságban élniük a területen, és szerinte ezzel kellene foglalkozni.

Simon Harris ír külügyminiszter szerint amennyiben a gázaiakat kitelepítik, az egyértelmű megszegése lenne az ENSZ Biztonsági Tanács határozatainak.

A francia külügyminiszter is a nemzetközi jog megsértésére hívta fel a figyelmet rövid közleményében.

Franciaország szerint a gázaiak kitelepítése ellehetetlenítené a kétállami megoldást, és jobban destabilizálná Egyiptomot, Jordániát, valamint az egész térséget.

A franciák álláspontja szerint a Gázai övezet jövőjéről a jövőbeli Palesztin Állam kontextusában kell beszélni, és nem szabad, hogy egy harmadik ország ellenőrzése alá kerüljön.

Annalena Baerbock német külügyminiszter is arról beszélt, hogy Gáza a palesztinoké, a kitelepítésük elfogadhatatlan, és sérti a nemzetközi jogot.

Ez [a terv] új szenvedéshez és új gyűlölethez vezet. Nem szabad a palesztinok feje fölött megoldást találni

– írta Németország fő diplomatája.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu az Egyesült Államokban 2025. február 4-én. Fotó: Kyle Mazza / Anadolu / Getty Images)