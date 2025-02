Meghalt a filantróp milliárdos, Aga Khan

Nyolcvannyolc éves korában Lisszabonban hunyt el az iszmailita vallás imámja, Aga Khan, aki milliárdos vagyonával számtalan szervezetet hozott létre, és támogatta kórházak, oktatási és kulturális projektek működtetését, de szenvedélyes lótenyésztő hírében is állt. A világon többen is megemlékeztek halálhíréről, többek között III. Károly brit uralkodó, aki barátjaként tekintett a milliárdosra.

Lisszabonban meghalt 88 éves korában Aga Khan milliárdos, amit jótékonysági szervezete, az Aga Khan Development Network jelentett be. A herceg az iszmailita muszlimok 49. imámja volt, Svájcban született, de brit állampolgársággal rendelkezett, és egy franciaországi kastélyban élt. Halálát megrendülten vette tudomásul III. Károly brit uralkodó, aki barátjaként kezelte a milliárdost − írta a BBC.

Aga Khan jótékonysági szervezetei kórházakat, oktatási és kulturális projekteket működtettek, elsősorban a fejlődő világban. Fényűző életmódot folytatott, szigetet vásárolt a Bahamákon. Fejlesztési hálózata részvétét fejezte ki családjának és az iszmailita közösségnek. Utódját hamarosan megnevezik, aki a milliárdos családjának férfi tagjaiból kerül ki.

Az iszmailiták a muszlim vallás siíta ágának egyik szektája, amely számos imámot tisztel, köztük a VIII. században élt Iszmaili imámot. Világszerte mintegy 15 millióan követik ezt a vallási csoportot, köztük 500 ezren Pakisztánban, de Indiában, Afganisztánban és Afrika egyes részein is nagyszámú követőkkel rendelkezik.

Aga Khan herceg 1957-ben, húszévesen követte nagyapját az iszmailita muszlimok imámjaként. Becsült vagyona a Forbes magazin szerint 2008-ban egymilliárd dollár volt, melyet többek között a lótenyésztés is növelt. Saját nevén alapítványt is létrehozott, amely több egyetemet is támogat, valamint Kelet- és Közép-Afrikában médiacsoportot alapított.

Többen megemlékeztek haláláról

Sebaz Sarif pakisztáni miniszterelnök „a jövőkép, a hit és a nagylelkűség emberének” és „figyelemre méltó vezetőnek” nevezte. „A szegénység enyhítése, az egészségügy és a nemek közötti egyenlőség terén tett fáradhatatlan erőfeszítéseivel a társadalom peremére szorultak ügyét képviselte, és számtalan életben hagyott kitörölhetetlen nyomot” − tette hozzá a pakisztáni kormányfő.

Malala Yousafzai Nobel-díjas aktivista szerint „öröksége tovább él az oktatásért, az egészségügyért és a fejlődésért világszerte végzett hihetetlen munkája révén”. Antonio Guterres ENSZ-főtitkár pedig „a béke, a tolerancia és az együttérzés szimbólumának” nevezte őt „a nyugtalan világunkban”.