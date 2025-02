Donald Trump csapata már régen tudta, hogy csak blöff az elnök gázai tervezete

Donald Trump amerikai elnök tanácsadói tisztában voltak azzal, hogy arról fog beszélni, hogy átvenné Gázát, de nincs erre semmi tervezete. Az övezet birtoklásáról és újjáépítéséről szóló elképzelését szerdán tárgyalási trükknek állították be, miközben visszavonták a legfontosabb részleteket.

A Donald Trump amerikai elnök keddi sajtótájékoztatóját megelőző órákban a csapata tudta, hogy mi fog következni. Hónapok óta beszélt az ötletről − a Gázai övezet amerikai átvételéről − a tanácsadóival, akik közül néhányan ezt tárgyalási trükknek tekintették, hogy az izraeli vezetőknek nagyobb befolyást biztosítsanak, amikor megpróbálják a törékeny tűzszünetet tartós békévé alakítani, írja a Politico.

„Ez egy vonszold a s***ed a tárgyalóasztalhoz üzenet volt” − mondta egy névtelenséget kérő, az elnökhöz közel álló forrás.

De még ha a tanácsadók tisztában is voltak a provokáció természetével, szerdán egyértelmű volt, hogy keveset tettek azért, hogy felkészítsék a világ többi részét Trump azon javaslatára, hogy közel 2 millió palesztint telepítsenek ki a gázai otthonukból, hogy az Egyesült Államok tulajdonjogot szerezzen a terület felett, és „a Közel-Kelet Riviérájává” tegye azt.

Nem volt írásos tervezet

Nem volt írásos tervezet, ismerte el szerdán Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, aki ellentmondott az elnök egy nappal korábbi kijelentésének, miszerint a palesztinok bármilyen áttelepítése ideiglenes lenne. A bejelentés előtt tájékoztatott újságíróknak csak annyit mondtak, hogy Gáza újjáépítése éveket vesz igénybe − további magyarázatot nem fűztek Trump tervéhez. A kongresszust és a szövetségeseket váratlanul érte a hír.

A közel-keleti arab szövetségesek erős ellenállása és a Capitolium republikánusainak szkepticizmusa közepette a Fehér Ház szerdán Trump javaslatát a valódi és tartós diplomáciai kapcsolatok kiépítésére tett komoly kísérletként fogalmazta meg. Azonban sok részletet visszavontak a Trump által meghatározottak közül, és a „hatalomátvételt” inkább egy nyitóajánlatnak tekintették a Gázai övezet és lakosainak sorsáról folyó tárgyalásokban.

Leavitt például azt mondta, hogy jelenleg nem tervezik amerikai csapatok bevonását, és nem költenek adófizetői dollárokat, ami jelentős eltérés a Trump által kedd este mondottakhoz képest. Egy másik magas rangú kormányzati forrás azt mondta, hogy Trump nyers kijelentését tágabban kell értelmezni. Az elnök azt fejezte ki, hogy eltökélt szándéka egy olyan újjáépítési folyamat vezetése, amely tartós békét eredményez.

„Hogy a tulajdonlás hogyan néz majd ki, azt majd a folyamat alatt határozzuk meg” − mondta a forrás.

Egyedi megközelítés

Leavitt a tervet Trump „egyedi megközelítésének” példájaként és annak jeleként interpretálta, hogy az elnök regionális békemegállapodást kötne.

Mike Waltz, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója is hangsúlyozta, hogy Trump javaslata egy kezdődő diplomáciai folyamat része, és azt az üzenetet közvetítette, hogy vezető szerepet kíván játszani a Közel-Keleten. A CBS-nek adott interjújában Waltz azt mondta, hogy Trump javaslata akár arra is ösztönözheti a régió más országait, hogy nyújtsák be saját terveiket a Gázai övezet újjáépítésére.

Az a tény, hogy senkinek sincs reális megoldása, és ő néhány nagyon merész, friss, új ötletet tesz le az asztalra, szerintem semmiképpen sem bírálandó. Szerintem ez az egész régiót arra fogja késztetni, hogy saját megoldásokkal álljon elő

− mondta Waltz.

Az Egyesült Államok arab szövetségesei eddig nem tekintették konstruktívnak Trump javaslatát, és elutasították azt.