Ingyen sörrel motiválja az egyik német város a lakóit, hogy menjenek el szavazni

Amíg a pártok egymással csatáznak a szavazatokért, addig egy nyugat-német nagyváros ingyen sörrel és étellel szeretné elérni, hogy feljebb tornássza a részvételi arányt. Az akció nem új keletű, már 2024-ben is próbálkoztak hasonlóval, de akkor még csak alkoholmentes sör járt a szavazatért.

Február 23-án előrehozott szövetségi választásokat tartanak Németországban, miután 2024 novemberében felbomlott az SPD-Zöldek-FDP kormány, amit a pártok színösszeállítása miatt csak közlekedési-lámpa koalíciónak neveztek. A kampány már hetek óta javában zajlik, amiben az adócsökkentés, a bevándorlás szigorítása, vagy Németország Európai Unióból való kiléptetése is a fő témák között szerepel, de még Elon Musk is beszállt az AfD oldalán a választási versengésbe. A kampány azonban nem csak a pártok alakítják, ugyanis egy nagyváros annyira fontosnak tartja a szavazást, hogy a választási részvétel növelése érdekében ingyen sört és ételt is felajánlott azoknak, akik elmennek voksolni.

A félmillió lakosú nyugat-német Duisburgban 2021-ben a választásra jogosultak 68,1 százaléka jelent meg az urnáknál, amit Martin Murrack városigazgató és választási vezető kevésnek tart, ezért ösztönzésképpen ingyen sört, és bratwurstot ajánlanak fel a helyi karnevál főszervezőjével összefogva azoknak, akik hajlandóak elmenni szavazni. Ez a szám egyébként az országos átlaghoz képest 8,5 százalékkal kevesebb.

A Politico cikke szerint az ingyen sörhöz jutás azonban nem annyira egyszerű, mint amilyennek tűnik. A város az országos szavazást megelőző hét szombatján, tehát február 15-én állít fel a település központjában „szavazóhelyiséget”, ahol 10 és 14 óra között minden olyan duisburgi lakos megjelenhet és voksolhat, aki nem igényelt levélszavazást. Aki ezt megteszi, a helyiséget elhagyva választhat, hogy alkoholos, vagy alkoholmentes sört kér, valamint különböző rágcsálnivalókat, ételeket, köztük a népszerű bratwurstot is választhatják kísérőnek.

A különleges kampány több nevet is kapott a német közvéleményben: eredetileg Bieraktion néven kezdett terjedni, később az MDR műsorszolgáltató Prost-demokráciának, a Bild pedig Sörfokozónak keresztelte el.

Duisburgban nem ez az első eset, hogy sörrel próbálják az urnákhoz csábítani a választásra jogosultakat, a 2024-es európai parlamenti választás alkalmával szintén próbálkoztak hasonlóval, ám akkor csak alkoholmentes sör szerepelt a szavazás itallapján.