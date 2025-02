Összesen 85 iskola kapott bombafenyegetést Horvátországban

Mint megírtuk, Horvátországot is elérte a tömeges bombafenyegetés, az éjszaka országszerte több iskola kapott fenyegető e-maileket. A belügyminiszter szerint a Horvátországban csütörtökön országszerte 85 bombafenyegetésről érkezett bejelentés, és az eddigi vizsgálatok szerint mindegyik hamisnak bizonyult – közölte Davor Bozinovic belügyminiszter.

Hozzátette: ami most történik, az nem csak Horvátországot érinti, hasonló tartalmú fenyegetések érkeztek több ország iskoláiba is, legutóbb, körülbelül tíz napja Szlovéniába – emelte ki Bozinovic. Megjegyezte, hogy korábban Bulgáriában, Magyarországon és az Egyesült Királyságban is kaptak hasonló bombafenyegetésről szóló e-maileket az ottani oktatási intézmények.

Semmit nem hagyunk a véletlenre. Vannak ilyen helyzetekre kiképzett embereink, akik a terepen tartózkodnak

– mondta.

Kiemelte továbbá, hogy a rendőrségnek vannak információi az elkövetőket illetően, de a nyomozás érdekében ezek nem hozhatók nyilvánosságra.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a levelek valóban tartalmaztak iszlamista fenyegetéseket, amilyeneket a szomszédos országok is kaptak, és horvát nyelven íródtak. Annyit még elárult, hogy az elektronikus levelek külföldi szerverről érkeztek. A horvát közszolgálati televízió értesülései szerint bűnügyi nyomozás folyik az ügyben, amelybe az Europol kiberbiztonsági szakértői is bekapcsolódtak.

Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte: az érintett iskolákat kiürítették, és a gyerekek időben elhagyták az intézményeket. Természetesen a helyzet súlyos, és mindig ügyelni kell a gyerekek biztonságára, ez a legfontosabb – magyarázta.

Ha ezt csak tréfának szánták, akkor ez egy nagyon rossz tréfa volt. És ha kiderül, hogy ki áll mögötte, minden bizonnyal a törvények szerint járnak el ellene

– magyarázta Fuchs.

Andrej Plenkovic kormányfő a kabinet csütörtöki ülésén azt mondta: „olyan időket élünk, amikor éppúgy szembesülünk ezekkel a fenyegetésekkel, mint bárki más” – közölte az MTI.

Január 23-án összesen 313 iskola kapott bombafenyegetést Magyarországon. Robbanószerkezetet egyik intézményben sem találtak a tűzszerészek. A levelek iszlamista szöveget tartalmaztak, ezért a magyar hatóságoknak az Interpol is segít a nyomozásban. A történtek miatt hivatalosan még nem gyanúsítottak meg senkit, de a sajtóhírek szerint ukrán és orosz nyomra bukkantak, és a fenyegető e-mailek ukrán IP-címekhez vezetnek. A magyar hatóságok már felvették a kapcsolatot az orosz és az ukrán féllel is.