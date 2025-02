Andrej Babis volt cseh miniszterelnököt látogatta meg titokzatos prágai útján Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a cseh ANO párt vezetőivel, közöttük Andrej Babis volt miniszterelnökkel folytatott megbeszélését követően, hogy egyetértettek a szuverenitás védelmének fontosságában, azt pedig sérelmezte, hogy Közép-Európában sokszor tapasztaltak külső beavatkozást a választásokba.

Andrej Babis korábbi miniszterelnök, a legnagyobb ellenzéki párt vezetője ma arról biztosított engem, hogy egy ANO-kormány esetében elképzelhetetlen lenne az, hogy a cseh kormány a Magyarországot a szuverenitásvédelem miatt támadó Európai Bizottság mellé álljon

− közölte Szijjártó Péter

Ezen felül leszögezte, hogy Magyarország számít továbbra is a jó együttműködésre a cseh patriótákkal, közösen állnak ki a szuverenitás megóvása mellett.

Szijjártó kiemelte azt is, hogy mind a két fél azon dolgozik az Európai Parlamentben, a Patrióták Európáért frakció tagjaként, hogy a kontinens visszanyerhesse a versenyképességét, s lezárulhasson a képmutató politikák ideje végre.

Magyarország törvényt fogadott el a szuverenitása védelméről, s a külső beavatkozási kísérletek megakadályozása érdekében, emiatt pedig az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, és a folyamatban a jelenlegi cseh kormány a brüsszeli testület mellé állt a magyar kormánnyal szemben.

Az illegális bevándorlást az Európára leselkedő egyik legsúlyosabb veszélyként jellemezte, és kifejtette, hogy Orbán Viktor és Andrej Babis korábban együttesen akadályozták meg a kötelező migrációs kvóták bevezetését az EU-ban.

„Ennek a migráció elleni harcnak sajnos most is aktualitása van, hiszen Brüsszel rá akarja kényszeríteni a migránsokat és a migrációpárti politikát Európára. Mi pedig ennek ellenállunk, mi nemet mondunk a migrációra, és megvédjük a saját hazáinkat az illegális migrációtól és az illegális migránsoktól. Ebben a kérdésben is közösen küzdünk mint patrióták” − hangsúlyozta a miniszter