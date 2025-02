Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a rendeletet, amely megakadályozza, hogy a transznemű nők a sportágak női kategóriáiban versenyezzenek.

A BBC információi szerint a rendelet iránymutatást, előírásokat és jogi értelmezéseket tartalmaz, és bevonja az oktatási minisztériumot, arra kérve a tárcát, hogy indítson vizsgálatot a középiskolák ellen, amelyek nem tartják be a szabályokat. Az aláírással hatályba lépő rendelet ugyanis a középiskolákra, egyetemekre és amatőr sportcsapataira vonatkozik.

A republikánusok szerint az intézkedés helyreállítja a sportban az igazságosságot, míg az LMBTQ-szervezetek diszkriminatívnak minősítették a lépést.

„Ne hagyjátok, hogy megszállják az öltözőiteket”

Számos sportszakmai irányító testület – köztük az úszás, az atlétika és a golf esetében – már megtiltotta a nemátalakító műtéten átesett transznemű nőknek, hogy elit női kategóriában versenyezzenek. Egy kormányzati tisztviselő újságíróknak úgy fogalmazott, hogy a végrehajtási rendelet megfordítja a Biden-kormányzat álláspontját, amely tavaly áprilisban kimondta: az LMBTQ- diákokat a szövetségi törvény védi, igaz, a transznemű sportolókkal kapcsolatban nem adott konkrét útmutatást.

Ha hagyjátok, hogy férfiak vegyék át a női sportcsapatok irányítását, vagy megszállják az öltözőket, vizsgálatot indítanak ellenetek és kockáztatjátok a szövetségi finanszírozást

– fűzött magyarázatot a rendelethez Trump.

Emellett a Fehér Ház tervei szerint hamarosan egyeztet a sportszakmai irányító testületekkel, hogy a női sportolókkal és szüleikkel együtt vitassák meg a felmerülő aggályokat. Az utasítást tárgyaló tisztviselő arról is tájékoztatott, hogy az Egyesült Államok „mindent megtesz annak érdekében, hogy a transznemű sportolók ne versenyezhessenek női kategóriákban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Amerikában tervezett versenyein.

Trump a vízumot is megtagadja

Trump kijelentette, hogy a rendelet a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékokra is kiterjed. Közölte továbbá, hogy megtagadja a vízumot azoktól a transznemű olimpiai sportolóktól is, akik az Egyesült Államokba utaznának, hogy a Los Angeles-i játékokon nők ellen versenyezzenek. A végrehajtási rendelet aláírása előtt Trump kijelentette, hogy „a női sportok elleni háborúnak vége”, és hangsúlyozta, hogy a Los Angeles-i játékok alatt „a kormányom nem fogja tétlenül nézni, ahogy férfiak verik és bántalmazzák a női sportolókat”. Ígéretet tett arra, hogy minden olyan vízumkérelmet elutasítanak, amelyet olyan férfiak nyújtanak be „akik csalárd módon próbálnak bejutni az Egyesült Államokba, miközben női sportolóként azonosítják magukat”.

A Fehér Ház tisztviselői úgy jellemezték a lépést, amely széles körű népszerűségnek örvend az amerikaiak körében és kulcsfontosságú a sportoló nők „méltányosságának”, valamint a biztonságuk garantálása szempontjából.

Mint írtuk, Donald Trump amerikai elnök, ahogyan 2017-ben, úgy hivatalba lépésével ismét megtiltotta a transzneműek számára, hogy szolgálhassanak az amerikai hadseregben. Az amerikai elnök ezenkívül elnöki rendeletben törölte el a kisebbségek felvételét és előmenetelét segítő programokat, erről itt írtunk bővebben.

Trump bans trans troops, DEI in military | Reporter Replay https://t.co/CHaDNUe35w pic.twitter.com/mQSwfJa69G — New York Post (@nypost) January 27, 2025

Az egész világot megosztotta Iman Helif, aki augusztus 9-én, a párizsi olimpián a női ökölvívók 66 kilogrammos mezőnyében szerzett aranyérmet. A 25 éves algériai ökölvívó a támadások kereszttüzébe került, miután kiderült, hogy DNS-tesztjei alapján biológiailag férfinek minősítették. Iman Helif 2023-ban megbukott a nemi teszteken, így a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség IBA) kizárta az Újdelhiben megrendezett világbajnokságról.