Donald Trump szankcionálta a Nemzetközi Büntetőbíróságot

Az amerikai elnök Benjamin Netanjahuval való egyeztetése után döntött úgy, hogy új rendeletében szankciókat vezet be a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen, amely Donald Trump szerint jogtalan döntést hozott az Egyesült Államok és szövetségese, Izrael ellen is. Kedden az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy átvenné a Gázai övezetet és áttelepítené a palesztinokat, ám az ötletet Izrael kivételével egyetlen ország sem támogatta.