Arról posztolt közösségi oldalán a Hamász egyik szóvivője, hogy szombaton újabb három izraeli túszt engednek haza a Gázai övezetből. Ennek viszont megvan az ára, hiszen 183 palesztin szabadon bocsátását várják cserébe Izraeltől. A tűzszünet egyelőre még tart a térségben, és a fogolycserék is egyre gyakoribbak, miközben Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok átvenné a Gázai övezetet, és 2 millió palesztint költöztetne egyiptomi és jordániai területekre.

A Hamász nyilvánosságra hozta három izraeli túsz nevét, akiket szombaton enged szabadon a törékeny gázai tűzszünet ötödik ilyen cseréje során. A túszok Eli Sharabi, Ohad ben Ami és Or Levy – közölte Abu Obeida, a Hamász fegyveres szárnyának szóvivője egy Telegram-üzenetben a Sky News szemléje szerint. A három fogoly szabadon bocsátásáért cserébe a Hamász közölte, hogy 183 palesztin foglyot vár Izraeltől.

Amit és Sharabit is a Be’eri Kibbutzból vitték el az október 7-i támadáskor. A határon átnyúló akció alkalmával mintegy 1200 izraeli halt meg, és csaknem 250 embert ejtettek túszul. Levyt a Nova zenei fesztiválról rabolták el.

A szabadon bocsátott palesztin foglyok közül 18-an életfogytiglani, 54-en több éves büntetésüket töltötték, és túlnyomó többségüket, 111-et a Gázai övezetben tartották fogva a háború alatt. A múlt hónapban tűzszünetet kötöttek a felek, ezzel véget értek a mintegy 15 hónapja tartó gázai harcok, amelyekben több mint 45 ezer palesztin vesztette életét.

Mindeközben Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok átvenné a Gázai övezetet, mivel az Trump megfogalmazása szerint jelenleg egy lerombolt terület. Az amerikai elnök megfelelő életkörülményeket ígér a csaknem 2 millió, a Gázai övezetben élő ember számára egyiptomi és jordániai területeken. Az elnök emellett megszüntette az Egyesült Államok részvételét ENSZ Emberi Jogi Tanácsában és az UNESCO-ban is, miután kiléptette az országot az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) is.

Legutóbb január 25-én engedett el négy foglyot a Hamász, amiért cserébe 200 palesztin térhetett vissza Gázába az izraeli fogságából.