Az intézményvezető nemcsak az irodájában, hanem a telefonján is hozzáférhetett a felvételekhez. Tavaly év végén Vácon egy egész hasonló eset történt.

A Târgu Neamț-i Vasile Conta Líceum szabálytalan adatkezelés miatt figyelmeztetést kapott az Országos Adatvédelmi hatóságtól Romániában, miután kiderült, hogy a diákokat videó- és hangrögzítő eszközökkel figyelték meg a mosdókban – írja a Mandiner a Digi 24 cikkére hivatkozva.

Az igazgató nemcsak az irodájában, hanem a telefonján is hozzáférhetett a felvételekhez. A vizsgálat feltárta, hogy a líceum megsértette a GDPR szabályait, mivel:

megszegték a bizalmasság és jogszerűség alapelveit,

nem biztosították megfelelően a felvételek védelmét,

jogellenesen telepítettek kamerákat a mosdóba.

A hatóság két figyelmeztetést is kiadott, amennyiben a líceum ezeknek az előírásoknak nem tesz eleget, akár 200 ezer lej (körülbelül 16 millió forint) bírságot is kiszabhatnak.

Hasonló kukkolási botrány Vácon

Ahogy azt korábban már megírtuk, sportoló gyerekek találtak rejtett kamerát egy faliórába rejtve Vác uszodájában még decemberben, a helyszínre a rendőrség is kiszállt, ismeretlen elkövető ellen indult eljárás tiltott adatszerzés gyanúja miatt. Az esetről Makrai Zsolt, a város egyik önkormányzati képviselője számolt be, aki szorgalmazta, hogy vizsgálják át az önkormányzat többi sportintézményének öltözőit is. Mint kiderült, a Váci Sport Kft. egyik dolgozója volt a tettes, akit azonnal elbocsátottak.

Január közepén a rendőrség lezárta a nyomozást, és nem állapított meg bűncselekményt. Az eljárást megszüntető határozat indoklása szerint bár a nyomozás kiderítette, ki szerelte be a rejtett kamerát, az azonban nem volt megállapítható, hogy a tettét személyes adat, magán-, üzleti vagy gazdasági titok megszerzése motiválta volna. Valamint arra sem volt bizonyíték, hogy a kamera adatokat rögzített volna, erről részletesebben ebben a cikkünkben olvashat.