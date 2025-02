Moszkva ismét olyan ponton támadja Kijevet, ami ellen szinte sehogy sem lehet védekezni

Megérkezett Ukrajnába Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának vezetője. A látogatásról Ruslan Stefancsuk, az ukrán parlament elnöke számolt be.



Megbeszéltük a védelmi együttműködést. "A Szövetség továbbra is támogatja Ukrajnát

– nyilatkozta Stefancsuk.

Az ukrán politikus közölte, hogy a megbeszélésen több fontos témát is érintettek. Szóba került többek között az légvédelem megerősítésének szükségessége, a nyugati országok anyagi támogatási kötelezettségei, valamint Ukrajna NATO tagsága. Egyeztettek továbbá a NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) misszióról, ami 2024 decemberében indult és célja, hogy koordinálja a nyugati országok fegyverszállítási ígéreteinek végrehajtását, illetve konkrétan számon tartsa Ukrajna védelmi szükségleteit.

A Dragone és a NATO sajtószolgálata egyelőre nem kommentálta a találkozót.