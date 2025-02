Orbán Viktor: Tegnap még eretnekek voltunk, ma mi vagyunk a mainstream

Kétnapos csúcstalálkozót tartottak a Patrióták Európáért pártcsalád képviselői Madridban pénteken és szombaton. A jelen lévő képviselők változást sürgettek az unió vezetésében, hogy erősítsék a nemzeti szuverenitást, a gazdasági jólétet, valamint Európa biztonságát. Az eseményen tizenegy tagpárt vezetője mondott beszédet, köztük a Fidesz képviseletében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a februári első rádióinterjúja után Madridba utazott a Patrióták csúcstalálkozójára. A kormányfő szombaton a közösségi médiában harangozta be, hogy a csúcs zárásaként sajtótájékoztatót is tartanak, valamint ismét megjegyezte, hogy „Trump elnök fenekestől felforgatta a nemzetközi politikát”. „Most rajtunk, Patriótákon a sor, hogy Brüsszelben is érvényt szerezzünk az emberek akaratának. Ideje bevenni Brüsszelt!” – fogalmazott. A kétnapos madridi csúcs célja az volt, hogy meghatározzák a következő hónapok stratégiáját a nemzeti szuverenitás, a szabadság és az európai identitás védelme, valamint a tömeges bevándorlás elutasítása mentén.

A „Tegyük újra naggyá Európát!” jelmondattal meghirdetett csúcs első, pénteki napján zárt körű megbeszélést tartottak a pártvezetők, majd vacsorán vettek részt, amelynek díszvendége Kevin Roberts, a Heritage Foundation elemzőközpont elnöke volt. A szombatra szervezett nagygyűlésre mintegy kétezer embert vártak. Az eseményen tizenegy tagpárt vezetője mondott beszédet, köztük Orbán Viktor miniszterelnök, Santiago Abascal, a Patrióták, valamint a spanyol Vox párt elnöke, Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés, Matteo Salvini, az olasz Liga párt és Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője.

A magyar kormányfő a beszéde előtt angolul fordult Santiago Abascalhoz, akinek felhívta a figyelmét arra, hogy a magyar miniszterelnök 19 kormányon, 16 ellenzékben töltött évével rekordot tart az Európai Unióban, ami azt jelenti, „megérti és érzi”, hogy milyen annak, aki ellenzékből kerül hatalomra.

Ennek az útnak a neve szenvedés, ennek az útnak a neve fájdalom

– fogalmazott Orbán Viktor, aki úgy látja, hogy Santiago Abascal és a Vox már eleget szenvedett, így „ideje annak, hogy kormányra kerüljetek”.

A magyar miniszterelnök ezt követően engedélyt kért arra, hogy magyarul folytassa, és a magyart nem is nyelvnek, hanem titkos kódnak nevezte, amely megvédi a nemzeti identitást. Felidézte a két ország történelmét az 1200-as évektől, amikor a magyar király lánya I. Jakab aragóniai királyhoz ment feleségül. Kijelentette, hogy Magyarországot a politikája teszi érdekessé a világban, Magyarországot „a konzervatív politika laboratóriumának” nevezte.

„Tegnap mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream”

A kormányfő beszédében kiemelte a magyar migrációs, gender-, valamint gazdaságpolitika sikereit, hangsúlyozva, hogy „a globalista elit persze gyűlöl bennünket”. Elmondta, hogy a „brüsszeli bürokraták, az amerikai demokraták és a Soros-hálózat hajtóvadászatot indított Magyarország ellen”, miközben tönkretették Európát, ugyanakkor a világpolitikát a Trump-tornádó néhány hét alatt megváltoztatta.

Egy korszak véget ért, tegnap mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstrem. Tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt, ma mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint ma „a progresszív világelit egyszerűen elrabolja Európát az emberektől”.

A magyar miniszterelnök ezután ismét a spanyol Vox párt elnökéhez fordult, felidézte, hogy a mítosz szerint Európát egy bika képében rabolták el, azonban úgy látja, hogy „Spanyolországban értik, miként kell bánni a megvadult bikákkal”. „Van itt Spanyolországban egy patrióta párt, a Vox. Van annak egy nagyszerű, bátor patrióta elnöke, Santiago Abascal barátom, aki a legbátrabb torreádor a politikában, akit valaha láttam. Hát akkor, Santiago, szelídítsük meg együtt ezt a megvadult bikát. Vamos Santiago, Vamos Patriotas, Vamos Vox!” – zárta a beszédét Orbán Viktor.

Változást sürgetnek az Európai Unióban

A Patrióták változást sürgetnek az unió vezetésében, hogy megakadályozzák „a további katasztrofális döntéseket, a kudarcot vallott politikát és a status quo fenntartását”. „Nekünk, hazafiaknak, eltökélt szándékunk, hogy visszahozzuk a józan észt az Európai Unión belüli döntéshozatali folyamatba, és visszavezessük az Európai Uniót alapvető értékeihez” – hangsúlyozták. A szervezők szerint Donald Trump elnöki beiktatásával és Javier Milei elnökségének több hónapja után Európa felfedezi, hogy a politikai akarat, amelyet a lakosság hatalmas támogatása kísér, megváltoztathatja egy nemzet sorsát.

A brüsszeli elit semmit sem tanult a hibáiból, és egyáltalán nem adta fel azt a törekvését, hogy az Európai Uniót egy társadalmi manipulációra összpontosító megaállammá alakítsa át, ami katasztrofális következményekkel jár az európaiakra nézve: illegális bevándorlás és bizonytalanság az utcáinkon, csökkent versenyképesség, emelkedő energiaárak, klímafanatizmus, túlzott szabályozás és beavatkozás a magánvállalkozásokba, valamint ideológiai nyomás a tagállamokra

– olvasható a pártcsalád közleményében.

Az Európai Parlamentben harmadik legnagyobb frakcióval rendelkező pártcsalád célja, hogy megszilárdítsa magát az európai konzervatívok és szocialisták alternatívájaként, „az egyetlen valódi lehetőségként, szemben az EU azon politikájával, amely meggyengítette a nemzeti szuverenitást, a gazdasági jólétet és Európa biztonságát”. „Egyesít minket a haza iránti szeret, szemben a határok feloldásával, egyesít minket identitásunk védelme, szemben a globalizmussal és a multikulturalizmussal. Egyesít minket a család védelme és a szabadságé, szemben a woke-ideológiával” – mondta üdvözlőbeszédében az esemény házigazdája, Santiago Abascal.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) a Patrióták párt madridi csúcstalálkozóján 2025. február 7-én. Mellette Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga elnöke, Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetője, Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) képviselője, Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ANO párt elnöke és Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke (b-j). Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)