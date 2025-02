Donald Trump elnök már a kampányában arról beszélt, hogy számos nagy múlttal rendelkező szövetségi ügynökséget meg kíván szüntetni. Elon Muskban ideális társat talált ehhez. A világ leggazdagabb embere már meg is mondta, kit akar beküldeni a darálóba.

Donald Trump azzal az ígérettel indította elnökválasztási kampányát, hogy egész szövetségi ügynökségeket és minisztériumokat fog megszüntetni. Azonban még egy elnöknek sem olyan egyszerű legyalulni egy olyan szervezetet, amelyet az a Kongresszus hozott létre és finanszíroz, amely elvileg egyenrangú az elnökkel.

Így az elnök és szövetségesei, élükön Elon Muskkal, más módot találtak arra, hogy elérjék céljukat. A republikánusok által régóta célkeresztbe vett ügynökségeket tetszhalott állapotba taszítják azáltal, hogy félreállítják a munkatársaikat, leállítják a működésüket és felülvizsgálatot indítanak a tevékenységükről.

A támadásra kiszemelt kormányzati ügynökségek között a következők lehetnek:

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivatal

A CFPB-t a Kongresszus hozta létre 2011-ben, a nagy recessziót követően, hogy megvédje a fogyasztókat a pénzügyi visszaélésektől. Az ügynökség munkáját teljes egészében leállították, és az igazgatót, Rohit Choprát ötéves megbízatásának lejárta előtt kirúgták. Az ügynökség megbízott vezetője, Scott Bessent pénzügyminiszter először elrendelte az ügynökség politikájának felülvizsgálatát, hogy biztosítsa az új kormányzat „következetességét” – írta meg a CNN.

Most pénteken azonban Elon Musk csapata bevonult a CFPB központjába és azonnali hozzáférést kértek az informatikai rendszerekhez – közölte három, az ügyet ismerő személy azzal a Politicóval, amelyről szintén most került nyilvánosságra, hogy összesen 34,26 millió dollárt, azaz 13,3 milliárd forintot kapott az elmúlt években az amerikai kormányoktól.

Musk néhány órával később X nevű közösségi oldalán a „CFPB RIP” feliratot posztolta

egy sírkő emojival,

felvetve azt a kilátást, hogy a fogyasztóvédelmi ügynökség lehet a következő, amelynek szerinte „meg kellene halnia”.

Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség

A John F. Kennedy és a Kongresszus által a fejlődő világ megsegítésére és az Egyesült Államok érdekeinek védelmére 1961-ben létrehozott USAID 2025 alkalmazottját kizárták a központból, és a honlapot is lezárták. Az ügynökség munkatársait világszerte igazgatási szabadságra küldik, és elrendelik, hogy térjenek vissza az Egyesült Államokba.

A külföldi segélyek többségét addig fagyasztották be, amíg Trump kormánya felülvizsgálja az ügynökséget. Mindez világszerte félelmet keltett a nonprofit és segélyszervezetek körében. Arra utalhat ugyanis, hogy az Egyesült Államok teljesen visszavonul a nemzetközi fejlesztésben betöltött vezető szerepéből. Musk az ügynökséget „gonosznak” nevezte, Trump pedig azt mondta róla, hogy azt a „radikális baloldal” irányítja. Az új amerikai kormány – amellett, hogy felfüggesztette a kifizetéseket – azonnal nyilvánosságra hozta, hogy az előző években a Biden-adminisztráció mikor, kinek, mire és mennyi támogatást adtak. Így könnyen átláthatóvá váltak többek között a USAID támogatásai is.

A 2023-as pénzügyi évben a Joe Biden vezette Egyesült Államok 72 milliárd dollárnyi támogatást folyósított a USAID-hez tartozó programokon keresztül. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által nyomon követett összes humanitárius segély 42 százalékát ők nyújtották. A Trump-adminisztráció szerint a USAID nemcsak pénzt pazarol, hanem egyenesen elvárja, hogy akik támogatásban részesülnek, azok igazodjanak politikailag is. Az ügynökség rengeteg különféle kezdeményezést finanszíroz: médiumokat, Amerika-párti szervezeteket, demokráciát népszerűsítő rendezvényeket. A USAID felszámolásával Elon Musk szerint megkezdődött a harc a liberális mélyállammal.



Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy a USAID rendszerén keresztül hogyan fizettek ki óriási összegeket olyan magyarországi szervezeteknek, mint az Amnesty International Magyarország, a Társaság a Szabadságjogokért, a Szivárvány Misszió Alapítvány, a Nyitott Európáért Egyesület, de a Független Újságírók Alapítványa is. A USAID finanszírozta a brüsszeli ultraprogresszív Politicót és gyakorlatilag a teljes magyarországi baloldali médiát az előző amerikai kormányzat alatt. A Mandiner rákeresett a Magyarországra érkezett támogatásokra; összesen 2985 szerződést, 424 támogatást, 1198 direkt fizetést, 17 kölcsönt és 52 „egyebet” listázott ki.

Oktatási Minisztérium

Az 1800-as évek óta létező, de a Kongresszus által 1979-ben önálló ügynökséggé emelt Oktatási Minisztérium Trump következő célpontja. Készül egy rendelettervezet, amely utasítja a hivatalba lépő minisztert, Linda McMahont – akinek több tapasztalata van pankrátorként, mint az oktatásban –, hogy végrehajtási intézkedésekkel kezdje meg a minisztérium „leépítését”.

Azt mondtam Lindának: remélem, nagyszerű munkát végzel abban, hogy kirúgod magad az állásodból

– mondta Trump.

A szűk republikánus többséggel bíró kongresszus valószínűleg nem járul hozzá a tárca teljes megszüntetéséhez. McMahon azonban sikerrel járhat, ha komolyan leépíti jövendő munkahelye funkcióit.

Kínának kedvezhet az USAID beszántása

Elsőként az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) léte a tét. Donald Trump elnök a bezárásán fáradozik. Létezését pénzpazarlásnak tartja, és úgy véli „őrültek” irányítják. Még a republikánus szakértők is arra figyelmeztetnek, hogy ez egyenesen annak az országnak a kezére játszik, amelyet az amerikai érdekekre nézve a legnagyobb fenyegetésnek tart – Kínának.

A humanitárius és fejlesztési segélyeket nyújtó ügynökség felszámolására irányuló erőfeszítések gyorsított ütemben haladnak. Trump elnöksége első napján elrendelte szinte minden külföldi segély 90 napos befagyasztását. Elon Musk, Trump kormányzati hatékonysági ügynökségének vezetője hétfőn azt mondta, hogy „a USAID-et a belehajítja a darálóba”, magyarul a számok nyelvén: a 10 ezer fős munkavállalói létszámot kevesebb mint 300 főre csökkenti – írta meg a CNN.

A demokrata politikusok azonnal megkongottaák a vészharangot: ez olyan űrt teremt, amelybe más országok beléphetnek – mondta Andy Kim, New Jersey állam szenátora. „Trump intézkedései gyengítik Amerika globális vezető szerepét és befolyását egy olyan időszakban, amikor komoly nemzetbiztonsági fenyegetésekkel kell szembenéznünk” – mondta a demokrata törvényhozó. Szerinte Trump megnyitja az ajtót versenytársaik és ellenfeleik előtt.

Ezek között a legfontosabb Kína, amely hatalmas befektetései révén már régóta építi befolyását a fejlődő világban. Több szakértő is elmondta a csatornának, hogy az ország készen áll arra, hogy learassa az Egyesült Államoknak a világ színpadáról való levonulásának előnyeit.

Így néz ki belülről a nagy darálás

Ahogy a USAID egyik aktív munkatársa a Rolling Stone hasábjain névtelenül közölt cikkében arról beszél, hogy Musk szövetségesei és a kormányzat csapatának más, meg nem választott tagjai „listákat követelnek. Listákat a DEI-vel (egyenlőséggel és sokszínűséggel) kapcsolatos, homályosan meghatározott tevékenységeken dolgozó projektekről és alkalmazottakról. A próbaévüket töltő közszolgálati alkalmazottak listáit. A törvényileg előírt programokon dolgozó alkalmazottak listáit, akiket átrakhatnának Trump szeretett F-listájára, a szövetségi alkalmazottak új besorolásába, amely megfosztja őket a munkajogi védelmüktől”.

A köztisztviselő elmondása szerint az elnök beiktatásának második hetében eltávolították a USAID felsővezetőinek jó részét, és közel 60 köztisztviselőt igazgatási szabadságra küldtek. 30 percet kaptak a távozásra.

A múlt hét végére minden olyan hivatásos köztisztviselőt, akinek a munkaköri címében vagy a munkaköri leírásában a „nem” (gender) szó szerepelt, igazgatási szabadságra küldtek – még azokat is, akik „Ivanka Trump kedvenc projektje, a Nők Globális Fejlődése és Jóléte Kezdeményezés keretében megkezdett munkát támogatták”. Az USAID zászlaját és logóját eltávolították a washingtoni irodákból, miközben olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy hamarosan beolvasztják a Külügyminisztériumba. Az amerikai befektetések eredményeinek összegyűjtésére szolgáló USAID-rendszert, a Development Information Solutiont (Fejlesztési Információs Megoldás) azonnali hatállyal „megszüntették”. Február 1-jén az USAID honlapját levették a hálózatról.

Fico segítséget kért

Robert Fico szlovák kormányfő levélben fordult Elon Muskhoz, azt kérve az amerikai adminisztráció kormányzati hatékonyságért felelős tagjától, hogy hozzáférhető információk átadásával segítsen tisztázni, Szlovákiában mely szervezetek és médiumok kaptak támogatást az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségén (USAID) keresztül - közölte a szlovák kormányhivatal.

Megkérdőjelezhetetlen, hogy az USAID anyagi forrásait Szlovákiában politikai célokra is használták, a politikai rendszer eltorzításának és egyes politikai pártok előnyös helyzetbe juttatásának céljával.-

A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta: annak érdekében, hogy el lehessen különíteni a hasznos projekteket azoktól, amelyekkel durván beavatkoztak Szlovákia belügyeibe, az elérhető információk révén meg kell állapítani, hogy milyen támogatásokat kaptak a programon keresztül Szlovákiában működő nem kormányzati szervezetek, médiaeszközök és szabadúszó újságírók. Ehhez Robert Fico Elon Musk segítségét kérte.

"A nem teljes nyilvános forrásokból is látható, hogy az USAID viszonylag rövid időn belül több millió dolláros dotációkkal támogatta ezeket a szubjektumokat" - írta Robert Fico. Hozzátette: azt, hogy külföldi támogatásokkal így visszaéltek a politikai színtér egyes pártjainak előnyös helyzetbe hozásának céljából, annyira fontos ügynek tekinti, hogy Elon Muskkal kész személyesen is találkozni, ahol más témák, a szlovák-amerikai kapcsolatok tekintetében kölcsönösen előnyös projektek is terítékre kerülhetnének.

(Borítókép: Donald Trump és Elon Musk 2024. november 16-án. Fotó: Chris Unger / Zuffa LLC)