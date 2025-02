Donald Trump a levegőből sújtott le az Egyesült Államok kereskedelmi partnereire

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a New Orleans-i NFL Super Bowlra tartó Air Force One fedélzetén közölte újságírókkal, hogy a már meglévő fémek behozatalát sújtó adók mellett hétfőn új, 25 százalékos vámokat jelent be az Egyesült Államokba irányuló valamennyi acél- és alumíniumimportra – számolt be róla hétfőn a Reuters.

Az amerikai kormány és az Amerikai Vas- és Acélipari Intézet (AISI) adatai szerint az Egyesült Államok acélimportjának legnagyobb forrása Kanada, Brazília és Mexikó, majd Dél-Korea és Vietnám. Kanada a legnagyobb beszállítója az Egyesült Államoknak, az ország a teljes import 79 százalékát adta 2024 első 11 hónapjában.

Tisztázzuk: a kanadai acél és alumínium kulcsfontosságú ágazatokat támogat az Egyesült Államokban, a védelemtől a hajóépítésen át az autógyártásig. Ezek erősítik Észak-Amerika versenyképességét és biztonságát. Továbbra is megvédjük Kanadát, munkavállalóinkat és iparágainkat

– reagált Francois-Philippe Champagne, Kanada innovációs, tudományos és ipari minisztere hétfőn az X-en.

Donald Trump az első hivatali ideje alatt szintén 25 százalékos vámot vetett ki az acélra és 10 százalékos vámot az alumíniumra, de később az USA több kereskedelmi partnerének, köztük Kanadának, Mexikónak és Brazíliának vámmentességet biztosított. Mexikó az alumíniumhulladék és az alumíniumötvözet egyik fő szállítója.

Joe Biden korábbi államfő később vámmentes kvótarendszerről tárgyalt Nagy-Britanniával, az Európai Unióval és Japánnal. Donald Trump megjegyezte, bár az amerikai kormány megengedné, hogy a japán Nippon Steel befektessen a U.S. Steel vállalatba, de azt nem, hogy ez többségi részesedést jelentsen.

Kölcsönös vámokat vet ki az elnök

Az Egyesült Államok államfője elmondta, hogy várhatóan kedden vagy szerdán egy sajtótájékoztató keretében kölcsönös vámokat jelent be, amelyek hamarosan hatályba is lépnek az egyes országok által kivetett vámtételekhez igazodva. „Nagyon egyszerűen, ha ők felszámolják nekünk, mi is felszámoljuk nekik” – mondta.

Donald Trump kijelentette, hogy Kanada és Mexikó intézkedései az amerikai határok biztosítására és a kábítószer- és migránsáradat megállítására nem elégségesek a március 1-jei vámtarifa-határidő előtt.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 25 százalékos vámot vet ki minden mexikói és kanadai importra, hacsak a két legnagyobb kereskedelmi partner nem tesz erőteljesebb lépéseket. A vámokat március 1-jéig szüneteltette, miután a két ország tett néhány kezdeti határbiztonsági engedményt: Mexikó ígéretet tett arra, hogy 10 ezer nemzeti gárdista katonát küld a határára, Kanada pedig új technológiát és személyzetet telepít, és új lépéseket tesz a pentanil ellen.