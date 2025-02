Emmanuel Macron francia elnök vasárnap este bejelentette, hogy francia és külföldi befektetők a következő években 109 milliárd eurót fognak befektetni Franciaországban a mesterséges intelligenciába. A befektetést saját magáról készített deepfake videóval jelentette be közösségi oldalán. Emellett a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályokat ígért.

Franciaországban 109 milliárd eurót (44 ezer milliárd forint) fektetnek be a mesterséges intelligenciába – jelentette be Emmanuel Macron francia elnök vasárnap. Az esemény népszerűsítése érdekében mesterséges intelligenciával generált hamis videókat tett közzé magáról különböző szerepekben, bemutatva a technológiában rejlő lehetőségeket – közölte az MTI.

A deepfake videóban táncol a Voyage, voyage című dalra, titkos ügynököt játszik, vagy éppen egy hip-hop dalt ad elő. Majd komolyra fordította a szót, és elmondta, hogy a mesterséges intelligenciával nagy dolgokat vihetnek végbe, Franciaországnak és Európának pedig a technológia középpontjában kell állnia.

Emmanuel Macron a franciaországi befektetésekre példaként említette „az Egyesült Arab Emírségek által aláírt befektetéseket [...] nagy amerikai és kanadai befektetési alapokat”, de francia vállalatokat is, köztük az Illiad és az Orange távközlési szolgáltatót, valamint a Thales elektronikai csoportot.

Adatközpontokat és szabályozásokat is bejelentett

A francia elnöki hivatal csütörtök este jelentette be, hogy az Egyesült Arab Emírségek „30 és 50 milliárd euró közötti összeget” fektet be egy óriási adatközpont építésébe – amely akár egy gigawatt számítási kapacitással is rendelkezhet – egy mesterséges intelligenciára összpontosító „kampusz” részeként, amely a legnagyobb lesz Európában. A Brookfield kanadai alap pedig pénteken jelezte, hogy 2030-ig 20 milliárd eurót kíván befektetni Franciaországban, ebből 15 milliárd eurót egy új adatközpont építésébe az északi Cambrai városában.

Az adatközpontok a mesterségesintelligencia-verseny központi elemeivé váltak, olyan gigantikus épületek, amelyeket kifejezetten a mesterségesintelligencia-modellek fejlesztésére hoznak létre.

A Mistral francia startupcég, amely Le Chat néven a ChatGPT európai riválisaként számontartott új virtuális asszisztenst fejlesztett ki, vasárnap bejelentette, hogy Párizs közelében építi fel első adatközpontját annak érdekében, hogy „a teljes értékláncot ellenőrizni tudja a géptől a szoftverig”. Franciaország jelenleg több mint 300 adatközponttal rendelkezik, amivel az Egyesült Államok, Németország, az Egyesült Királyság, Kína és Kanada után a hatodik legnagyobb befogadó ország a világon egy kormányzati jelentés szerint.

Diplomáciai, politikai, gazdasági, etikai és jogi kérdések megvitatására rendezi meg Franciaország hétfőn és kedden állam- és kormányfők, valamint az iparág vezetői részvételével a nemzetközi mesterségesintelligencia-csúcstalálkozót a párizsi Grand Palais kiállítócsarnokban. A találkozóra mintegy száz országból várják a résztvevőket, köztük Narendra Modi indiai miniszterelnököt, J. D. Vance amerikai alelnököt, Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Olaf Scholz német kancellárt. Az üzleti oldalról többek között az OpenAI vezetője, Sam Altman is részt vesz a rendezvényen.

Párizs megítélése szerint a rendkívül ambiciózus magánszereplőkkel szemben erős igény mutatkozik a szabályozásra. A francia elnök a csúcstalálkozó végére ezért egy nyilatkozatot ígért, amely „a jogok, a környezet, az információ sérthetetlensége és a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó határozott elveket” tartalmaz.