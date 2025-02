Az Egyesült Királyságban évente több mint 1100 embernél alakul ki a légszennyezés következtében a tüdőrák legelterjedtebb formája – számol be a The Guardian.

A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) elemzése szerint az Egyesült Királyságban 2022-ben 515 férfinak és 590 nőnek tulajdonították a mérgező levegőnek való kitettséget, akik adenokarcinómában szenvedtek – amely jelenleg a tüdőrák négy fő altípusa közül a legdominánsabb.

Ezek az adatok pusztítóak és egészségügyi szakértők, rákellenes jótékonysági szervezetek és környezetvédelmi kampányolók úgy gondolják, ennek már „ébresztőként” kell szolgálnia a minisztereknek.

Paula Chadwick – a Roy Castle Tüdőrák Alapítvány vezérigazgatója – elmondta, hogy a felfedezett adat amilyen megdöbbentő, olyan fontos is. Mindig is tisztában voltak vele, hogy a levegőszennyezés növeli a tüdőrák kockázatát, azonban most már látható, mennyire durva ez a hatás. Cselekvésre kell késztetnie a minisztereket ez az információ.

Ha ezt elmulasztják, csak több életet pusztít el a tüdőrák

– hangsúlyozta Chadwick.

A tüdőrák világszerte a rák előfordulásának és halálozásának vezető oka. 2022-ben körülbelül 2,5 millió embernél diagnosztizálták a betegséget. Az alaptípusok szerinti előfordulási minták azonban drámaian megváltoztak az elmúlt évtizedekben.

A tüdőrák négy fő altípusa – adenokarcinóma, laphámsejtes karcinóma, kissejtes karcinóma és nagysejtes karcinóma – közül az adenokarcinóma vált a domináns altípussá mind a férfiak, mind a nők körében – állapította meg a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség.

2022-ben az adenokarcinóma okozta a tüdőrákos esetek 45,6 százalékát a férfiak körében, a nőknél pedig a tüdőrákos esetek 59,7 százalékát. 2020-ban ez az arány 39,0, illetve 57,1. A kutatók úgy gondolják az adenokarcinóma a soha nem dohányzók tüdőrákos eseteinek 70 százalékát tette ki.

Ahhoz, hogy az emberek hosszabb, egészségesebb életet élhessenek, az Egyesült Királyság kormányának többet kell tennie a levegőszennyezés csökkentése érdekében, és folytatnia kell a dohányzás ártalmai elleni küzdelmet

– nyilatkozta Lucy Clark, a Cancer Research UK rákkal kapcsolatos intelligenciamenedzsere.