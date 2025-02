Szintet léptek a telefonos csalók, már Giorgio Armanit is célba vették

Olaszország néhány legismertebb üzleti vezetője, köztük Giorgio Armani divattervező és Patrizio Bertelli, a Prada elnöke, egy mesterséges intelligencián alapuló csalás célpontja lett, melyben a védelmi miniszter hangját klónozták a Közel-Keleten elrabolt olasz újságírók kiszabadításához segítséget kérő telefonhívásokban – írja a The Guardian.

A milánói ügyészek négy feljelentést kaptak, köztük Massimo Morattitól, az Inter Milan korábbi tulajdonosától és a világ legrégebbi lőfegyvergyártójának, a Beretta családnak egyik tagjától. Guido Crosetto hétfőn közölte, hogy panaszt fog benyújtani, miután a hangját klónozták és felhasználták legalább az egyik hívásban.

Minimum egy célszemélyről ismert, hogy bedőlt a csalásnak, és két, összesen 1 millió eurós összeget utalt egy hongkongi számlára, miután tévesen azt hitte, az olasz bank visszatéríti a pénzt.

Crosetto a közösségi médiában közzétett bejegyzésében fedte fel az átverést, miután a múlt héten felhívta egy ismert vállalkozó, aki nagy összegű pénzt utalt át egy számlára, mert meggyőződése szerint a miniszterrel folytatott beszélgetést.

Hétfőig jogi panaszt nyújtott be a Menarini gyógyszergyárat vezető Aleotti család egyik tagja, és az Esselunga szupermarketláncot birtokló család, de olasz lapértesülések szerint Giorgio Armani is erre a sorsra jut, miután az ő cégét is megkörnyékezték a csalók.

Profikról van szó, akiknek nyilvánvalóan megvan a technológiájuk és a képességük is a célpontok azonosítására. Ebben az esetben jelentős olasz vállalkozókat szemeltek ki, olyan embereket, akik egy miniszter kérésére és az Olaszország iránti szeretetük miatt hajlandóak lennének banki átutalást kezdeményezni

– mondta Crosetto egy vasárnapi tévéműsorban.

Olaszországban egyre több a mesterséges intelligencia által klónozott hangokat használó telefonos csalások száma. Egy idős asszonytól a múlt héten 30 ezer eurót csaltak ki, miután egy olyan személy hívta fel, akiről azt hitte, a lánya. Az illető azt hazudta, hogy a férje autóbalesetben megsebesített egy anyát és annak gyermekét, emiatt azonnal szüksége van a pénzre, hogy ügyvédet fizethessen.