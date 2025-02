Vámháborúba keveredhet Európa, kemény üzenetet küldött a bizottság elnöke

Európa nem fog habozni a megtorlással, ha Donald Trump bármilyen új vámot vezet be – számol be a The Guardian, hozzátéve: így reagáltak az Európai Unió vezetői és az Európai Bizottság, miután az amerikai elnök a hétvégén bejelentette kereskedelempolitikájának újabb lépését. Donald Trump közölte, hogy hétfőn 25 százalékos vámot jelent be az összes acél- és alumíniumimportra, amely „mindenkit érint” és hozzátette, hogy kedden vagy szerdán kölcsönös vámokat vetnek ki minden olyan országra, amely megadóztatja az Egyesült Államokból származó importot.

Az EU nem látja indokoltnak a vámok kivetését exportjára. Reagálunk, hogy megvédjük az európai vállalkozások, munkavállalók és fogyasztók érdekeit az indokolatlan intézkedésektől

– közölte az Európai Bizottság.

A vámok kivetését jogellenesnek és gazdaságilag kontraproduktívnak tartják, mivel a tarifák alapvetően adók, s a vámok kivetésével az USA megadóztatná saját polgárait, növelné az üzleti élet költségeit és fokozná az inflációt.

Ha Donald Trump terve megvalósul, az első ciklusában tett lépését tükrözné, amikor 25 százalékos vámot vetett ki számos ország acéltermékeire, valamint 10 százalékos vámot az alumíniumra. Az EU esetében ez körülbelül 6,4 milliárd euró értékű exportot érintett. A blokk ezután 2,8 milliárd eurós vámmal válaszolt, az amerikai áruk közül érintettek voltak a Harley-Davidson motorkerékpárok, a bourbon whiskyk és a farmernadrágok. Joe Biden elnökké választása után, három év után elvetették azt a tervet, hogy további 3,6 milliárd eurónyi amerikai árura vámot alkalmazzanak.

Kanada és Mexikó – amelyeket Donald Trump már vámokkal fenyegetett – Brazília mellett a legnagyobb acélexportőr az Egyesült Államokba az amerikai kereskedelmi adatok szerint. Dél-Korea is nagy acélszolgáltató. Becslések szerint az európai acélexport mintegy 25 százaléka az Egyesült Államokba irányul.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy az EU fellép az Egyesült Államok által bevezetett új vámokkal szemben.

Nincs habozás, amikor érdekeink védelméről van szó

– nyilatkozta a TF1 televíziónak.

Franciaország és az Egyesült Királyság is megszólalt a bejelentéssel kapcsolatban. Emmanuel Macron, francia államfő hajlandó tárgyalni amerikai kollégájával, valamint Keir Starmer szóvivője is hasonlósan nyilatkozott, a brit miniszterelnök szükség szerint továbbra is együttműködik az amerikai kormányzattal.

Ursula von der Leyen: Nem maradnak válasz nélkül

Sajnálatát fejezte ki Ursula von der Leyen, amiért Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot jelentett be minden, az Egyesült Államokba érkező acél- és alumíniumtermékre. Az Európai Bizottság elnöke kijelentette: az Európai Unióra kivetett indokolatlan vámok nem maradnak válasz nélkül. Közleményében Ursula von der Leyen azt írta, mélyen sajnálja az Egyesült Államok azon döntését, hogy vámokat vet ki az európai acél- és alumíniumexportra.

A tarifák adót jelentenek, rosszak a vállalkozásoknak, és még rosszabbak a fogyasztók számára. Az EU-ra kivetett indokolatlan vámok nem maradnak válasz nélkül, határozott és arányos ellenintézkedéseket követelnek

– fogalmazott a bizottság elnöke, hozzátéve: az Európai Unió fellép gazdasági érdekeinek védelme érdekében, megvédi a munkavállalóit, a vállalkozásait és a fogyasztókat.