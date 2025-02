Az Egyesült Államok nem írta alá a nyilatkozatot az etikus mesterséges intelligenciáról Párizsban

Az aláírók – köztük Kína, a két társzervező, Franciaország és India, valamint Magyarország is – a mesterséges intelligencia (MI) irányításának jobb koordinációja mellett foglaltak állást, amihez szerintük globális párbeszédre van szükség.

A találkozó célja közös álláspont kialakítása volt a globális mesterséges intelligencia irányításáról.

Az állam– és kormányfők, valamint az ágazat vezetői részvételével a párizsi Grand Palais kiállítócsarnokban tartott kétnapos találkozó második napját J. D. Vance amerikai alelnök beszéde és az amerikai mesterséges intelligenciába történő 500 milliárd dolláros beruházási terv bejelentése fémjelezte.

Amerika mindannyiukkal partner akar lenni, de olyan nemzetközi szabályozási rendszerekre van szükségünk, amelyek inkább ösztönzik a mesterséges intelligencia technológiáinak létrehozását, mintsem elfojtják azt

– mondta az amerikai alelnök.

J. D. Vance azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be a mesterséges intelligencia területén, és ezt meg is kívánja tartani.

Az amerikai törekvésekre válaszul Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta, hogy szabályokra és bizalmi keretre van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztésének támogatásához. A csúcstalálkozó Franciaország számára számos jövedelmező bejelentést eredményezett, köztük 109 milliárd eurónyi magánbefektetést.

Narendra Modi indiai miniszterelnök, a találkozó társelnöke jelezte, hogy számára az a kihívás, hogy a „globális dél″, köztük India és annak közel másfél milliárd lakosa ne maradjon le a technológiai forradalomban.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a találkozón jelentette be, hogy az Európai Bizottság elindította az InvestAI nevű kezdeményezést, amelynek keretében 200 milliárd eurót fordítanak a mesterséges intelligencia fejlesztésére.