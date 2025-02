Meglepő indokkal tiltották ki az egyik legismertebb amerikai lapot a Fehér Házból

Nem hajlandó használni az Associated Press az Amerikai-öböl elnevezést, ezért nem vehettek részt Donald Trump rendelet-aláírásán kedden. A lap főszerkesztője szerint ez akadályozza a független újságírást, melyet más lapok is támogattak, azonban a Google már átírta az elnevezést az amerikai felhasználók számára.

Az Associated Press amerikai hírportál közölte, hogy megtiltották neki, hogy riportert küldjön Donald Trump keddi rendeleteinek aláírására azzal az indoklással, hogy nem használták az elnök által preferált Amerikai-öböl elnevezést − írta a The Guardian.

Közleményükben Julie Pace, a lap főszerkesztője tudatta, hogy „globális hírszervezetként az Associated Press világszerte emberek milliárdjait tájékoztatja nap mint nap tényszerű, pártatlan újságírással. Ma (kedden) arról tájékoztatott bennünket a Fehér Ház, hogy ha az AP nem igazítja szerkesztési normáit Donald Trump elnök rendeletéhez, amellyel a Mexikói-öblöt Amerika-öbölnek nevezi át, akkor az AP-t kitiltják az Ovális Irodában tartott rendezvényről. Ma (kedd) délután az AP riporterét megakadályozták abban, hogy részt vegyen a végrehajtási rendelet aláírásán.”

„Aggasztó, hogy a Trump-kormányzat megbüntetné az AP-t. Azzal, hogy írásaink tartalma alapján korlátozzák az Ovális Irodába való bejutásunkat, nem csak a nyilvánosság független hírekhez való hozzáférését akadályozzák meg súlyosan, hanem egyértelműen megsértik az Első Alkotmánykiegészítést” − tette hozzá Julie Pace.

Aaron Terr, az Egyéni Jogokért és Kifejezésért Alapítvány munkatársa a lépést „a sajtószabadság elleni riasztó támadásnak” nevezte. „Szabad sajtónk szerepe az, hogy a hatalmon lévőket felelősségre vonja, nem pedig az, hogy a szócsövükként működjön. Minden olyan kormányzati törekvés, amely ezt az alapvető szabadságot akarja csorbítani, elítélendő” − mondta Terr.

A Fehér Házi Tudósítók Szövetsége (WHCA) a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában tiltakozott a döntés ellen. „A Fehér Ház nem diktálhatja, hogy a hírszervezetek hogyan számoljanak be a hírekről, és nem büntetheti az újságírókat sem azért, mert elégedetlen a szerkesztőik döntéseivel” − mondta Eugene Daniels, a WHCA elnöke. „Elfogadhatatlan a kormányzat azon lépése, hogy az Associated Press egyik riporterét kitiltotta egy hivatalos eseményről, amely ma nyitva állt a hírszolgáltatás előtt.”

A keddi eseményen a rendeletek aláírása mellett Donald Trump és Elon Musk kérdésekre is válaszolt a jelen lévő újságíróknak, utóbbi elmondta, hogy „az emberek kormányzati reformokra szavaztak, és meg is fogják kapni”, amikor azzal a kritikával szembesítették, hogy átvenné a végrehajtó hatalom irányítását.

Átnevezhet-e egyoldalúan földrajzi neveket Donald Trump?

Az amerikai elnök beiktatása után több földrajzi hely nevének megváltoztatását rendelte el, elsőként Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsa kapta vissza a Mount McKinley nevet, melyet még 2015-ben Barack Obama elnöksége alatt változtatták Denalira, míg a Mexikói-öblöt Amerikai-öbölre írták át. Akkor a mexikói elnök, Claudia Sheinbaum megjegyezte, hogy Észak-Amerikát akkor nevezzék át Mexikói-Amerikára, ahogyan azt a 17. században tették.

Az Associated Press a rendelet kihirdetése után közölte, hogy a lap a Mexikói-öbölre „eredeti nevén fog hivatkozni, miközben elismeri a Trump által választott új nevet”. Indoklásuk szerint azért tesznek így, mert a földrajzi helyet több mint 400 éve eddigi nevén ismerték, és az elnök által hozott rendeletet más országok és nemzetközi szervezetek nem kötelesek elfogadni. Viszont a Mount McKinley esetében erre nincs szükség, mert az az Egyesült Államok területén fekszik, így Donald Trump megváltoztathatja nevét.

Az AP-hez hasonlóan a Reuters is megtartja a Mexikói-öböl elnevezést, azonban használni fogják az újat is, melyet többek között már a Google is átvett az amerikai Google Mapsen.