Még kinevezése előtt megbukott Orbán Viktor szövetségese

Hiába készült már a szeptemberi parlamenti választási győzelem után kormányzásra Herbert Kickl, a szélsőjobboldali Szabadságpárt (FPÖ) elnöke, már akkor tudni lehetett, hogy pártja csak akkor kerülhet kormányra, ha azt a választáson második helyezést elérő jobbközép-kereszténydemokrata, 1986 óta folyamatosan kormányzó Néppárt (ÖVP) is így akarja.

Azonban az ÖVP-t akkor vezető Karl Nehammer már a választás előtt jelezte, számára Kickl elfogadhatatlan partner szélsőséges nézetei miatt, ezért Alexander Van der Bellen köztársasági elnök kormányalakítással először nem is a győztest, hanem Nehammer kancellárt bízta meg.

A kancellár először a szociáldemokrata SPÖ-vel és a liberális Neos-szal próbált kormányt alakítani, ugyanakkor a költségvetési hiány orvoslásának módjában a pártok nem értettek egyet, ezért először a Neos, majd az ÖVP állt fel a tárgyalóasztaltól, megnyitva az utat Kickl kancellársága előtt.

Az időközben kancellárságról, az ÖVP pártelnöki posztjáról, később parlamenti mandátumáról is lemondó Nehammer helyét a technokrata Christian Stocker vette át a párt élén, aki már nem zárkózott el az időközben kormányalakítással megbízott Kickltől és FPÖ-től, annak ellenére, hogy előtte pár héttel még demokráciaellenesnek titulálta leendő tárgyalópartnerét.

Ugyanakkor hiába volt a két párt között egyetértés gazdasági kérdésekben és a migráció ügyében, a kultúrpolitikai és külpolitikai kérdések között így is hatalmas különbség volt a két párt között, amit végül nem is tudtak közös nevezőre hozni, hiába tartottak szünetet és egyeztetett a két pártelnök a köztársasági elnökkel a tárgyalásokról. Kickl végül szerdán bejelentette,

mivel a két párt több kérdésben sem tud megegyezni, ezért véget vet a koalíciós tárgyalásoknak és visszaadja kormányalakításra kapott mandátumát.

Nem sokkal később Van der Bellen is kiállt a sajtó elé Hofburgban, hogy összefoglalja a választások óta eltelt időszak történéseit, és megnyugtasson mindenkit, hogy az alkotmány továbbra is él és Ausztriának továbbra is van ügyvezető kormánya, amíg ki nem neveznek egy újat.

Az elnök ugyanakkor odaszúrt a három nagy pártnak, az FPÖ-nek, az ÖVP-nek, valamint az SPÖ-nek, hogy közel azonos erővel vannak jelen az osztrák parlamentben, ugyanakkor nem hajlandóak megegyezni és nem képesek a kompromisszumra – emiatt felszólította őket, hogy legyen nyitottak mások véleményére, azt fogadják el, és „az osztrákok sikeres receptjét” követve kompromisszumos politikára törekedjenek egymással.

Van der Bellen kijelentette, az az ő feladata, hogy egy működőképes kormány jöjjön létre, az azonban már nem az ő felelőssége, hogy megmondja annak kik legyenek a tagjai, ezért a héten minden parlamenti párt vezetőjével egyeztet a hogyan továbbról.

Sem az ÖVP, sem az FPÖ nem fogadta el a másik ultimátumát

Mielőtt rátérünk arra, hogy mi jöhet ezután a Lajtán túl, nem árt megvizsgálni, pontosan mi miatt nem sikerült kormányt alakítani Ausztriában a 2024. szeptember 29-i választást követően.

Az ÖVP először az SPÖ-vel és a Neos-szal kezdett tárgyalásokba, azonban a gazdaságilag liberális ÖVP-nek és Neos-nak nem sikerült megegyezni az SPÖ marxista szárnyához tartozó Andreas Bablerrel, hogyan tömjék be az osztrák költségvetésben lévő több milliárd eurós lyukat – míg az osztrák nagyvállalatokat és gazdasági szereplőket jól becsatornázó ÖVP és a Neos kiadáscsökkentéssel tett volna így, addig az SPÖ épp az ÖVP mögötti gazdasági szereplők érdekeivel ellentétben adóemeléssel, valamint vagyon- és bankadó bevezetésével tett volna így.

Miután ezen álláspontjából egyik fél sem volt hajlandó engedni, Nehammer visszaadta a kormányalakítási megbízatását az elnöknek, aki ezután a választásokat megnyerő Kicklnek adott mandátumot erre.

Az ÖVP és az FPÖ gazdasági kérdésekben nagyon hamar megegyezett, ugyanakkor már a tárgyalások megkezdése előtt tudni lehetett, hogy több kérdésben is nagyon távol áll egymástól a két jobboldali párt.

A tárgyalások pedig egy ponton meg is rekedtek és szünetet tartottak, mivel nem tudtak megegyezni abban, hogyan osszák el egymás között a minisztériumokat.

Mint akkor ezt bemutattuk, az ÖVP eleve azt szabta feltételül az FPÖ-vel való tárgyalásnak, hogy az Európai Unió és Ukrajna ügyében nem változhat a leendő kormány álláspontja, ezenkívül felszólították az FPÖ-t és Kicklt, hogy tiszteletben kell tartania a jogállamiságot, a média szabadságát, valamint határozottan fel kell lépni az antiszemitizmus ellen.

Ugyanakkor sajtóhírek szerint nemcsak ez állt a két párt közötti bizalmatlanság hátterében. Az ÖVP nem szerette volna, hogy FPÖ-s miniszterek alá tartozzon a belügy, a pénzügy és az uniós kapcsolatok.

A Néppártnál ugyanis aggódtak, hogy a szerintük Oroszországgal szemben túlzottan elnéző FPÖ nem támogatná a háborús agresszorra kivetett uniós szankciókat, valamint nem kerülne jó kezekbe a titkosszolgálatok felügyelete sem.

Utóbbiról ráadásul egy számukra negatívként megélt emlékük is van, mivel még Sebastian Kurz első kormányában épp egy bizonyos Herbert Kickl volt a belügyminiszter, aki így felügyelte belföldi hírszerzést és a rendőrséget.

Ugyan az FPÖ és az ÖVP is előállt a tárgyalások múltheti szüneteltetése után javaslatokkal, hogyan osztanák el a minisztériumokat, de az egyik félnek sem volt elfogadható.

Az ÖVP ezeket az ügyeket nem akarta az FPÖ-re bízni, míg az FPÖ nem akarta, hogy egyetlen kampányígéretei közül a gazdasági kérdések mellett lényegében csak a migráció elleni keményebb fellépést tudták volna teljesíteni, hiszen az tartozott volna hozzájuk – a belügy, a pénzügy, a médiaügy, valamint az EU-val való kapcsolatok kérdését a Néppárt magának tartotta volna meg.

Ezenkívül az sem segítette a tárgyalásokat, hogy az utóbbi időben már nem csak a baloldali és liberális lapokban, hanem az ÖVP-n belül is megjelentek a Kickl-ellenes hangok, arra kérve a pártvezetést, Kicklből mégse legyen inkább kancellár.

Ugyan az ÖVP-vel való sikertelen tárgyalás után Kickl még másokkal is leülhetett volna tárgyalni, de a nagy ideológiai távolság, valamint a többi párt elutasító álláspontja miatt ez valódi opció helyett inkább csak egy elméleti kérdés volt, így visszaadta kormányalakításra kapott mandátumát Van der Bellennek.

ÖVP wird jetzt entscheiden, wie Österreich weitergeht

Mint fentebb írtuk, Van der Bellen a héten az összes parlamenti elnökkel találkozik, hogy tapogatózzon, hogy a stabil kormányzás érdekében ki tudna felmutatni többséget a parlamentben.

A lehetséges forgatókönyveket tekintve egyébként az elnök jól összefoglalta, mi jöhet Ausztriában a második sikertelen koalíciós tárgyalás után:

a januárban megszakadt ÖVP és SPÖ közötti tárgyalásokat folytatnák, amihez vagy a Neos vagy a Zöldek csatlakoznak;

egy kisebbségi kormány alakul, amely külső támogatással tud felmutatni parlamenti többséget;

szakértői kormány alakul pártfüggetlen miniszterekből, a többséget pedig a parlamenti pártoknak kellene garantálniuk;

vagy pedig utolsó lehetőségként előrehozott választásokat tartanak.

Mindegyik mellett szól érv és ellenérv is, azonban az FPÖ-t leszámítva a többi parlamenti párt az előrehozott választások elkerülését szeretne elérni:

egy előrehozott választáson ugyanis az FPÖ és Kickl még több mandátumot szerezne, azaz csak még nehezebb lenne összehozni egy Kickl-ellenes kormányt.

Így a legnagyobb kérdés, hogy az ÖVP hogyan áll a jelenlegi helyzethez, hiszen lényegében rajtuk áll egy leendő kormány sorsa, akár ők adják annak a kancellárját, akár egy pártfüggetlen technokrata lesz a kormányfő – egy FPÖ-ellenes és egy FPÖ-t soraiban tudó kormány is csak a Néppárt támogatásával képzelhető csak el.

Amennyiben pedig az első mellett döntenek, kérdés, hogy ezúttal a pártok képesek lesznek-e a kompromisszumra és akarnak-e közösen kormányozni, vagy csak az köti őket össze, hogy nem szeretnék, hogy a második világháborút követően először legyen szélsőjobboldali kancellárja Ausztriának.

(Borítókép: Herbert Kickl, a szélsőjobboldali Ausztria Szabadságpárt (FPOe) vezetője beszél a médiának a kormánykoalíciós tárgyalások összeomlását követően 2025. február 12-én Bécsben. Fotó: Michael Gruber / Getty Images)