Brüsszelben százezres tömeg tüntetett a kormány megszorítási tervei ellen

100 ezren tüntettek Brüsszel központjában csütörtökön, az újonnan megválasztott jobbközép kormány megszorító terve ellen – írta meg az ABC news.

Az ország 3 nagy szakszervezete összefogott, hogy nemtetszését fejezze ki Bart De Wever miniszterelnök új kormányával. A nyugdíjak csökkentése illetve a közszolgálati dolgozókat érintő megszorítások voltak a központi témái a tüntetésnek.

A demonstrálók fő kritikája, hogy a hatalmas államadósság lefaragására irányuló intézkedések súlyosan érintik az alacsonyabb jövedelmű dolgozókat.

A legerősebb vállaknak kell cipelniük a legnagyobb terhet

– fogalmazott Bert Engelaar, a szocialista szakszervezet főtitkára.

A buszok és a villamosok többsége nem közlekedik, és a brüsszeli nemzetközi repteret is lezárták. Belgium NATO-partnerei, különösen is az Egyesült Államok nagy nyomást gyakorol az országra, hogy a védelmi költségvetést ők is 2 százalék fölé emeljék. Ez Belgiumnak azért okoz gondot, mert jelenleg mindössze 1,3 százalékot költ erre a területre, amivel a NATO tagjai közül a négy legrosszabba tartozik.

A belga védelmi miniszter, Theo Francken csütörtökön azt mondta:

Megkapjuk a pluszpénzt. Belgium gazdag ország, meg fogjuk találni a forrásokat.

A miniszter bejelentése, miszerint a pénzt védelemre és nem a nyugdíjakra költik, tovább fokozta a tüntetéseknek. A miniszterelnök csütörtöki parlamenti felszólalásában ragaszkodott ahhoz, hogy „a reformok fokozatosak lesznek, és a társadalmi igazságosság lesz a vezérfonaluk″

A tüntetők március 31-re általános sztrájkot hirdettek, hogy továbbra is nyomást helyezzenek a kormányra.