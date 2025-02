Az Apple átnevezte a Mexikói-öblöt Amerikai-öbölre

Amerikai-öbölre változtatta a Mexikói-öböl elnevezését saját térképén az Apple. A névváltoztatást még Donald Trump kezdeményezte, és február 9. óta vált végérvényesen hivatalossá, amikor az Egyesült Államok Földrajzi Nevek Információs Rendszerében is megtörtént az átnevezés.

Február 12-én az Apple is felzárkózott azon techcégek közé akik platformjukon lecserélik a Mexikói-öböl nevet Amerikai-öbölre – adta hírül az Associated Press.

Mint ismert, a névváltoztatást Donald Trump amerikai elnök tartotta fontosnak, mégpedig annyira, hogy január 20-i beiktatását követően első hivatali napján alá is írta az erről szóló végrehajtási rendeletet. Az intézkedés nem vált azonnal hatályossá, azt még a Egyesült Államok Földrajzi Nevek Tanácsának is el kellett fogadnia.

Az elnök számára annyira fontos volt a névváltoztatás, hogy az Associated Pressnek (AP), a világ egyik legolvasottabb lapjának munkatársát nem engedték be az Ovális Irodába, amiért az AP megmaradt az évszázadok óta használt elnevezés mellett. Ennek ellenére a hírportál közölte, hogy továbbra is a világszerte ismert és elfogadott Mexikói-öböl elnevezést fogják használni cikkeikben.

Az Apple mostani lépését megelőzte, hogy február 9-én vasárnap az Egyesült Államok Földrajzi Nevek Információs Rendszerében is frissítették az elnevezést. A cég a cserével igazodott a tech szektor többi óriásához, akiknek egy jelentős része szintén az átnevezés mellett döntött. A Microsoft is elvégezte már a módosítást a Bing térképeken, valamint a Google is a Google Mapon és Google Earthön.

Utóbbi vállalat egy február 9-i bejegyzésben tudatta, hogy megkezdték a változás bevezetését platformjaikon. A Google korábban közölte, hogy a változtatás nem lesz globálisan egységesek, az Egyesült államok lakói az Amerikai-öböl, a mexikóiak pedig a Mexikói-öböl elnevezést fogják látni, mindenhol máshol mindkét elnevezést megjelenítik.