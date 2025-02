Tömegbe hajtott Münchenben egy autós, sok a sérült

München belvárosában, a központi pályaudvar mellett a demonstráló tömegbe hajtott egy autós csütörtök délelőtt fél 11 körül. A helyszínen már alapból jelen lévő rendőrség szerint több sérült is van, a szemtanúk szerint legalább 20-an sérültek. Halálesetről még nincs szó, a rendőrség viszont felvételeket és fotókat vár az esetről – amennyiben ilyesmivel rendelkezik valaki.

Cikkünk folyamatosan frissül!

A tömegbe hajtott Münchenben egy fehér Mini Cooper, a rendőrség jelentése szerint legalább 20 ember megsérült – írta a Sky News. Pénteken kezdődik a müncheni biztonsági konferencia, ahová csütörtökön érkezik J. D. Vance amerikai alelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

Nagy erőkkel a helyszínen vagyunk az önök biztonsága érdekében

– tette közzé a müncheni rendőrség a közösségi médiában. A központi pályaudvar közelében nagyszabású rendőri művelet van folyamatban – mondta egy szóvivő további részletek közlése nélkül. Az eset a Karlstraße környékén, a Seidlstraße sarkán történt. Egy kereszteződésben fekete babakocsi, ruhák, kötszerek és műanyag hőtakarók hevernek a helyszíni jelentések szerint.

Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary Mentők a baleset helyszínén 2025. február 13-án

A rendőrség közölte, hogy a sofőrt „a helyszínen biztosították”, és „jelenleg nem jelent további veszélyt” – további információt a sofőrrel kapcsolatban nem osztottak meg. Hozzátették, hogy a helyszín környékén fennakadások lesznek a közlekedésben.

Verdi Demo in München.

Auto rast in die Demo. pic.twitter.com/cLBHaDebfi — AlternativeMitte (@ZamirSh11842484) February 13, 2025

Az emberek „sírtak és remegtek” az incidens után egy müncheni helyszínen tartózkodó riporter szerint. Sandra Demmelhuber újságíró elmondta, hogy egy autó belehajtott a tüntetésbe, egy embert „az utcán fekve hagytak”, egy „fiatalembert pedig elvittek” a rendőrök.

A müncheni tűzoltóság szóvivője azt mondta a Spiegel-nek, hogy közlekedési balesetről van szó. A rendőrség emellett arra kérte az embereket, hogy amennyiben bármilyen fényképpel vagy videófelvétellel rendelkeznek a támadásról, azt osszák meg velük az alábbi linken.

Sollten Sie relevante Videos oder Bilder von den aktuellen Ereignissen haben, können Sie uns damit helfen.



Wir haben für Sie unter folgendem Link ein Medien-Upload-Portal eingerichtet: https://t.co/mvvhwMebd8#muc1302 pic.twitter.com/e4p8lRCP49 — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 13, 2025

A Bild arról ír, hogy a szemtanúk szerint a Mini Cooperben két férfi ült, akik közül az egyiket lelőtték, majd a rendőrök elvitték. Egy tüntető a Bayerischer Rundfunk rádiónak elmondta, hogy „a tüntetésen voltam, és láttam, hogy egy férfi fekszik az autó alatt. Aztán megpróbáltam kinyitni az ajtót, de zárva volt”.

A rendőrség annyit erősített meg egyelőre, hogy az autó sofőrjét letartóztatták.

A sérültek között állítólag gyerekek is vannak – közölte Dieter Reiter, München főpolgármestere a poráltnaknak adott nyilatkozatában. „A rendőrfőnök most tájékoztatott arról, hogy egy jármű belehajtott egy embercsoportba, és sajnos sokan megsérültek, köztük gyerekek is. Mélységesen meg vagyok döbbenve. Gondolataim a sérültekkel vannak” – mondta.

Egy szemtanú a helyszínen elmondta, hogy a Mini egy nőt ütött el egy gyerekkel. A tüntető szerint az anya és a gyermek állítólag az autó alatt feküdt. Arról is beszélt, hogy a Mini Copper gyorsított, mielőtt a tömegbe hajtott volna. A portál szerint a rendőrség feladata kinyomozni, hogy direkt csinálta vagy balesetről van szó

Az autós a Verdi-tüntetés tömegébe hajtott bele

A helyszínen éppen a Verdi szakszervezet sztrájkol a közszférában dolgozók magasabb béreiért és a jobb munkakörülményekért – párhuzamosan az ország többi részén folyó tüntesékkel. A rendezvényre minimum 2500 embert regisztráltak előzetesen, viszont arról még nincsenek adatok, hogy pontosan mennyien voltak a rendezvényen.

Az autó belehajtott a Verdi-tüntetésbe. Nem tudjuk, hogy szándékos volt-e, vagy véletlenül történt az esemény. Nincs arra utaló jel, hogy a többi eseményünk veszélyben lenne

– mondta a Spiegelnek a Verdi Bayern szóvivője.

Ezen a csütörtökön a városvezetés számos dolgozója leállította a munkát, hogy a figyelmeztető sztrájk során nyolcszázalékos béremelésért, magasabb prémiumokért és további három szabadnapért demonstráljon. A tüntetésre a Verdi szakszervezet hívott fel.

A Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciát szintén a városban tartják február 14. és 16. között, idén 61. alkalommal. A konferencia fő témái a nyugati szövetségesek védelmi kérdései és az orosz–ukrán háború lesznek. Viszont egyelőre nincs arról információ, hogy a gázoló miért hajtott a tömegbe, tehát egyelőre nincs összefüggés a konferencia, a sztrájk és a baleset között.

Hasonló esetek borzolták a kedélyeket Németországban a közelmúltban

A mostani esetnek a hátteréről nem tudni még sokat, ugyanakkor nem ez első hasonló autós támadás Németországban. Tavaly december 20-án a szász-anhalti Magdeburgban hajtott bele egy autós a tömegbe a város karácsonyi vásárán, ami során 235-en sérültek meg, öt ember pedig életét is vesztette.

Az elkövetőt akkor politikai szándékok motiválták: az eset után kiderült, hogy a 2006 óta Németországban élő, Szaúd-Arábiából származó pszichiáter Angela Merkel egykori kancellárt és az őt követő Olaf Scholzot okolta, mert szerintük migrációpolitikájukkal iszlamizálták Németországot – ezzel párhuzamosan gyakran osztott meg a szélsőjobboldali Alternative für Deutschlandot (AfD) éltető posztokat is a közösségi oldalán.

Azt megelőzően legutoljára Berlinben követtek el egy hasonló támadást még 2016-ban. Akkor az elkövető egy ellopott kamionnal hajtott be a város karácsonyi vásárába, amivel összesen 12 ember halálát okozta, köztük a kamiont vezető lengyel sofőrt is megölte a terrortámadás előtt.

(Borítókép: Tömegbe hajtott Münchenben egy autós 2025. február 13-án. Fotó: picture alliance / Getty Images)