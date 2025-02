Orbán Viktor posztolt, hamarosan vágatlan interjúval jelentkezik

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Dubajba utazik a World Governments Summit nemzetközi konferenciára, ahol Tucker Carlsonnal találkozik. A miniszterelnök csütörtökön már a helyszínről posztolt, amelyben röviden közölte, hogy a változás már Brüsszel ajtaján is kopogtat. „Lassan kifutnak az időből! Magyarország közben hátszelet kapott” – tette hozzá.

A közösségi oldalán írt bejegyzésében Orbán Viktor a csúcsról tett ki képeket, és hozzátette, hogy hamarosan vágatlanul lesz látható „az amerikai nagyágyúval”.

Tucker Carlsont 2022-ben rúgták ki a Fox Newstól, aki korábban az amerikai tévécsatorna jobboldali, populista királya volt, és még Donald Trump véleményét is aktívan befolyásolta. A műsorai miatt többen beperelték a csatornát, valamint egy 787,5 millió dolláros büntetést is kiszabtak rá, ezért bocsátották el a műsorvezetőt. Azóta az X-en készíti a műsorait, ahol többek között Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is készített interjút.

A magyar miniszterelnök Alice Weidellel való találkozója után utazott el Dubajban, ahol a World Governments Summit nemzetközi konferencián a világrend átalakulásáról, valamint a Donald Trump amerikai elnök visszatérésével kezdődő konzervatív fordulatról lesz szó.