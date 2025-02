Rossz hír a csokiimádóknak, a klímaváltozás tovább emelheti a kedvelt édesség árát

Egy újabb kutatás szerint a globális felmelegedés miatt egyre nehezebb lesz a nyugat-afrikai kakaótermelők helyzete, sújtja őket a hőség, a heves esőzések, de a lisztbogarak is. A kakaófák nem bírják a tartósan 32 fok feletti hőmérsékletet. Emiatt a kakaó ára tovább nőhet, ezzel közvetett módon a csokoládéé is, amit januárban a Lindt már be is jelentett.