Videón, ahogy a bálna bekap egy kajakost

Adrián Simancas édesapjával, Dell-lel kajakozott Bahía El Águilában, a San Isidro világítótorony közelében, a Magellán-szorosnál, amikor felbukkant egy bálna, és néhány másodpercre „elnyelte” a férfit és kajakját. A mindössze néhány méterre evező apa videóra vette, ahogy az állat bekapja, majd kiköpi fiát.

„Maradj nyugodt, maradj nyugodt!” − hallható az apa, miután fia kiszabadult a bálna szájából.

Azt hittem, meghaltam

− mondta a férfi az Associated Pressnek. „Azt hittem, hogy megevett, hogy lenyelt.”

Később jött a pánik

Az igazi félelem azonban csak a felszínre kerülés után tört rá. A kajakos attól tartott, hogy a hatalmas állat bántani fogja az apját, vagy hogy ő maga is meghal a jeges vízben. Néhány, vízben töltött másodperc után a fiúnak sikerült elérnie apja kajakját, aki gyorsan segített neki. Az ijedtség ellenére mindketten sértetlenül tértek vissza a partra.

A Magellán-szoros Chile fővárosától, Santiagótól mintegy 1600 mérföldre (2600 km) délre található. Jeges vize kihívást jelent a vitorlázók, úszók és felfedezők számára is. Bár a déli féltekén most nyár van, a térség ilyenkor is hűvös marad.

A chilei vizeken rendkívül ritkák az emberre irányuló bálnatámadások,

a teherhajókkal való ütközésekből eredő bálnatámadások száma azonban az utóbbi években megnőtt.