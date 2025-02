Orbán Viktor: Ez a háború nem Ukrajnáról szól, stratégiai oka a NATO bővítése

A magyar miniszterelnök Dubajban beszélgetett a jobboldali véleményvezér Tucker Carlsonnal. Az interjúban beszéltek az USAID-botrányról, Donald Trump elnökségének első napjairól, az illegális bevándorlásról, de az orosz–ukrán háború, valamint a NATO jelene és jövője is szóba került.

Orbán Viktor miniszterelnök az Egyesült Államokban kirobbant USAID-botrányról, Donald Trump elnökségének első napjairól, az illegális bevándorlásról, a NATO jelenéről és jövőjéről, valamint az orosz-ukrán háborúról beszélgetett Tucker Carlsonnal bő egy órában.

Az interjú elején Orbán Viktor arról beszélt, hogy 15 évvel ezelőtt Magyarország egy liberális ellenszélben tette a dolgát, küzdött a migráció megállítása és a hagyományos értékek megőrzése érdekében. Ezek a liberálisok szemében unortodoxnak számítanak. Donald Trump visszatérésével a kormányfő szerint az idő őt igazolta.

Megállítottuk a migrációt, megvédtük a hagyományos értékeket, tiszteletben tartottuk a vallási közösségeket, nincs zöld üzlet, alacsony az adózás. Ezért úgy gondolom, hogy mi egyfajta hősük vagyunk

– fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök szerint a magyar út abban más, mint a brüsszeli, hogy nem erőszakolja rá másra, hogy miként éljen. Meghagyja a szabad döntés jogát, hogy kit engedjen be az országba, és kit tartson a határain kívül. Brüsszelhez hasonló álláspontot képviselt egy ideig Washington is, azonban Donald Trump megváltoztatta ezt a gondolkodásmódot, ezzel egyidejűleg pedig a geopolitikát is.

Carlson felvetette az európai gazdasági helyzetét, mely Amerikából nézve Németországban központosul. Orbán Viktor szerint az európai gazdaság motorja mindig is Németország volt, ami most szenved, ezt pedig a többi ország is megérzi. Európa gazdaságának volt egy jól működő struktúrája, ami az olcsó orosz energiára, és a fejlett európai technológiákra épült, így tudott versenyképes lenni. Azonban a háború miatt ez felborult.

Donald Trump mindent megtesz annak érdekében, hogy a tőkét a világ többi részéről az Egyesült Államokba vonzza. Ezt az Európai Uniónak is meg kellene tennie, azonban ehhez jelenleg nincs megfelelő stratégiája. Miközben a nyugati országok ideológiai háborút folytatnak a Trump–adminisztráció ellen, vámháborút szorgalmaznak Kínával, és a szankciók révén energiaháborúban állnak Oroszországgal, addig hazánk mindegyik szereplővel jó viszonyt szeretne kialakítani.

Tucker Carlson később arról kérdezte Orbán Viktort, mit szól azokhoz a vádakhoz, miszerint a kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnök bábja.

Az a dolgom, hogy a nemzetemet szolgáljam. Másodszor, vannak emlékeink az oroszokkal, amelyek nem hasonlítanak a mézes hetekre. Az oroszok mindig betartották a szavukat, amikor Putyinnal bármiben megegyeztünk, ez az én részemről is így volt. Ezért az én hozzáállásom az oroszokhoz nem olyan negatív és őrült, mint sok nyugati vezetőé jelenleg. És az én álláspontom az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatban mindig az, ez a háború nem Ukrajnáról szól. Ennek a háborúnak a stratégiai oka a NATO bővítése

– mondta a miniszterelnök.

Az interjú utolsó harmadában Orbán Viktor a békéről beszélt. Kiemelte, hogy Magyarország volt az első, aki az EU háborúba való belépését ellenezte, és aki végig a béke pártján állt. Szlovákia később tért át erre az álláspontra, de sokáig csak Magyarország, Szlovákia és a Vatikán állt a béke pártján. Most, hogy Donald Trump újfent hatalomra lépett, már az Amerikai Egyesült Államok is ezt a nézőpontot követi. A kormányfő hozzátette, hogy Közép-Európaiként neki mást jelent a szabadság, ami sosem járt alanyi jogon.

Több mint 20 évet éltem a kommunista diktatúrában, nem én találtam fel a szabadságot és a demokráciát, de küzdöttem érte és megszereztem

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Zárásként Carlson szóba hozta, hogy Orbán Viktor Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke, mire a kormányfő úgy reagált, hogy van egy másik, szerinte sokkal fontosabb rekordja is, miszerint 16 évig az ellenzékben volt.

(Borítókép: Orbán Viktor / Facebook)